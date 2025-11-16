Άσχημα μηνύματα από την Τριφυλία: Μειωμένη στο μισό η ελαιοπαραγωγή

Η πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής, που ξεπερνά τις αρχικές εκτιμήσεις για 40% και τα προβλήματα από το γλοιοσπόριο που αυξάνουν την οξύτητα είναι οι δύο σημαντικοί παράγοντες που έχουν φέρει τους ελαιοπαραγωγούς σε δύσκολη θέση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελαιοσυγκομιδή σε ορισμένες περιοχές έχει φτάσει σχεδόν στο 50% αν και ακόμη βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει παραγωγή καθώς τα δέντρα είναι άδεια και από την άλλη οι παραγωγοί σπεύδουν να προλάβουν περαιτέρω προβλήματα από το γλοιοσπόριο. Η μείωση της παραγωγής τελικά εκτιμάται ότι θα φτάσει -και σε ορισμένες περιοχές- ξεπεράσει το 50% σε σχέση με πέρυσι που για κάποιες περιοχές λόγω της ξηρασίας πάλι δεν ήταν καλή χρονιά.

Η περυσινή ξηρασία θεωρείται ότι έχει παίξει καθοριστικό παράγοντα στη σημαντική μείωση της παραγωγής, καθώς τα ελαιόδεντρα πέρασαν μια δύσκολη περίοδο που έφτασαν σε οριακό σημείο, ενώ μέσα σε όλα αυτά οι αγρότες ακόμη περιμένουν τις επιδοτήσεις που η μια αναβολή διαδέχεται την άλλη στο πότε θα δοθούν. Επιδοτήσεις που κατά κάποιο τρόπο θα τους έδινε μια οικονομική ανάσα σε μια περίοδο που τα έξοδα λόγω της συγκομιδής είναι αυξημένα.

.Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Νίκος Σινάνης μας επεσήμανε:«Είναι μια από τις χειρότερες χρονιές για τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής. Στους Γαργαλιάνους και ειδικά στη περιοχή του κάμπου η μείωση της παραγωγής σε σχέση με πέρυσι φτάνει το 60-70%, είναι μεγάλη η μείωση τα δέντρα είναι άδεια. Από την άλλη από το γλοιοσπόριο υπάρχουν και οξύτητες με αποτέλεσμα να στραγγαλίζονται και οι τιμές που ξεκινάνε από 4,60 ευρώ το κιλό. Ήδη ο κόσμος μαζεύει πλέον εντατικά τις ελιές του, η συγκομιδή γίνεται πολύ νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είμαστε στα μέσα Νοεμβρίου και η συγκομιδή έχει φτάσει στο 50% μέχρι τέλος του μήνα οι περισσότερες ελιές θα έχουν μαζευτεί.

Όπως είναι φυσικό ο κόσμος είναι ανάστατος με όλη αυτή τη κατάσταση, βλέπει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αφού ούτε οι επιδοτήσεις έχουν δοθεί ακόμη και μας πάνε από παράταση σε παράταση ενώ και οι τιμές δεν βοηθούν την κατάσταση. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους τους ελαιοπαραγωγούς».

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βάλτας ο πρόεδρος Δημήτρης Αντωνόπουλος υπογράμμισε: «Είναι μια δύσκολη χρονιά και από παραγωγή αφού θα έχουμε μια μείωση πάνω από 40% που θα φτάσει το 50% και από την άλλη προβλήματα με το γλοιοσπόριο οι πολλές υγρασίες που έχουμε όλο αυτό το διάστημα είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του και γενικά για μυκητολογικά ζητήματα. Ο κόσμος μαζεύει εντατικά τις ελιές του και μπορώ να πω έχει μαζευτεί το 50% της παραγωγής είναι πολύ νωρίτερα σε σχέση με άλλα χρόνια είμαστε περίπου ένα μήνα νωρίτερα. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει μαζευτεί πάνω από 80% της παραγωγής, αφού και νωρίτερα ξεκίνησε η συγκομιδή και δεν υπάρχει παραγωγή. Είναι μεγάλο πρόβλημα φέτος με την ελαιοπαραγωγή και σε αυτό έχει παίξει ρόλο και η κλιματική αλλαγή. Ωστόσο να πούμε ότι γενικά τις χρονιές που δεν υπάρχει μεγάλη παραγωγή και πολύς καρπός έχουμε περισσότερα προβλήματα από προσβολές».