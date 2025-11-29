Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος συγκροτείται στην Οιχαλία

Οργανώνονται και κινητοποιούνται οι αγρότες στην Οιχαλία καθώς προχωρούν στη συγκρότηση Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Οιχαλίας,, με στόχο “οργανωμένα και συλλογικά να συμμετέχουμε στους αγώνες που ξεδιπλώνονται σε όλη την περιοχή και σε όλη τη χώρα”.

Οπως αναφέρουν “με αίσθημα ευθύνης και ενότητας, δηλώνουμε ότι στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας σε κάθε μπλόκο και σε κάθε χωριό, υψώνοντας κοινή φωνή απέναντι στις πολιτικές που απειλούν το εισόδημα και την επιβίωσή μας. Η δύναμή μας βρίσκεται στη μαζικότητα, στη συμμετοχή και στη συλλογική διεκδίκηση”

Η σύσταση του συλλόγου θα γίνει αύριο Κυριακή στις 7 μ.μ. στο Bill's cafe στο Μελιγαλά όπου θα ανακοινωθούν οι θέσεις και οι μορφές αγώνα με τις οποίες θα συμπορευτεί ο σύλλογος με το πανελλαδικό αγροτικό κίνημα.