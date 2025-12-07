«Κακή χρονιά για την ελαιοπαραγωγή»: Πρόεδροι συνεταιρισμών μιλούν στην «Ε»

Είναι μία από τις χειρότερες χρονιές η φετινή για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, που ασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς.

Η παραγωγή είναι σε χαμηλά επίπεδα, μειωμένη σε σχέση με τις προσδοκίες και η ποιότητα που αναμενόταν να είναι άριστη, έχει υποβαθμιστεί και βγαίνουν πολύ λίγα ποιοτικά λάδια, με οξύτητα 0,2 και 0,3.

Το γλοιοσπόριο έχει κάνει μεγάλη ζημιά και το χαλάζι που έπεσε, ολοκλήρωσε την καταστροφή. Την απογοητευτική αυτή εικόνα τονίζουν στην “Ε” οι πρόεδροι του συνεταιρισμού “Ενωση Μεσσηνίας” Γιώργος Λαζόγιαννης και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέρνας Σταύρος Αδαμόπουλος.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της Ενωσης Γ. Λαζόγιαννης σημείωσε ότι “είναι μία από τις χειρότερες χρονιές. Ελάχιστα κτήματα βγάζουν καλό λάδι, τα περισσότερα που βγαίνουν, είναι υποβαθμισμένα. Και η τιμή είναι χάλια. Από 0,5 και πάνω, σου κόβουν 10 λεπτά ανά δέκατο. Και βγαίνουν λάδια 1,5 και 2, που τα αγοράζουν 2 ευρώ. Στην αρχή βγήκαν καλά λάδια, αλλά όχι όπως έπρεπε. Εβγαιναν 0,5, ενώ θα έπρεπε να ήταν 0,2 και 0,3”.

Εξήγησε πως “το γλοιοσπόριο έχει κάνει μεγάλες ζημιές και δεν πολεμιέται εύκολα και ο κόσμος αφήνει τις ελιές αμάζευτες. Πέρασε και το χαλάζι και ολοκληρώθηκε η καταστροφή”. Συνεχίζοντας, παρατήρησε ότι “το ελαιομάζεμα δεν έχει τελειώσει, ο κόσμος είναι σε αναμονή, δεν βοηθάει ο καιρός, που βρέχει συνέχεια. Ομως, όσο μένουν οι ελιές χαλάνε, σαπίζουν και πέφτουν”.

Ο κ. Λαζόγιαννης επισήμανε πως “εξαίρεση είναι κάποια λίγα κτήματα, ίσως λόγω του μικροκλίματος ή γιατί τα φρόντισαν παραπάνω. Και οι ψεκασμοί για το δάκο άργησαν να ξεκινήσουν”. Και καταλήγοντας, επανέλαβε ότι “είναι μία από τις χειρότερες χρονιές για την ελαιοπαραγωγή”.

Ο πρόεδρος του Α.Σ. Στέρνας Στ. Αδαμόπουλος παρατήρησε πως “από το καλοκαίρι ξέραμε ότι θα βγάλουμε τη μισή παραγωγή” και σημείωσε: “Περιμέναμε, όμως, άριστη ποιότητα, αλλά ήρθε το γλοιοσπόριο και μετά το χαλάζι. Και είμαστε χαμηλότερα από αυτά που προσδοκούσαμε και σε ποσότητα και σε ποιότητα”.

Διευκρίνισε ότι “έπρεπε και προγραμματίσαμε να μαζέψουμε νωρίς, αλλά λείπει η δύναμη των χεριών και του μυαλού, για να διοικήσουν τα πράγματα” κι ενημέρωσε πως “στην περιοχή μας λόγω του υψομέτρου, δεν έχουμε τόσο χάλια λάδια”.

Ο κ. Αδαμόπουλος ανέφερε ότι “με το χαλάζι και τον άνεμο έπεσαν οι χαλασμένες ελιές και βγαίνουν καλά λάδια”, σχολιάζοντας πως “αυτό είναι από τα μυστικά της φύσης”.

Οσον αφορά τις τιμές, σημείωσε ότι “από την άνοιξη και μετά είχαμε μια μεταβολή -20%. Το λάδι έπεσε μέχρι τα 3,5 ευρώ, πήγε στα 4,5 και 4,7 και μετά στα αζήτητα. Κανείς δεν μπορούσε να πει πόσο έχει το λάδι”. Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι “οι Ελληνες εμφιαλωτές που θέλουν να εξασφαλίσουν μια ποσότητα, ενεργούν με βάση τη ρευστότητα που έχουν. Κάποιοι που έχουν ρευστότητα, αγοράζουν κάποιες ποσότητες 5,20 και 5,30 ευρώ. Με τα υποβαθμισμένα λάδια που υπάρχουν, είναι δύσκολο να συμπληρωθεί ένα βυτίο με 3 ευρώ”.

Επιβεβαίωσε ότι “βγαίνουν και βιομηχανικά λάδια, ιδιαίτερα στη δυτική πλευρά της Μεσσηνίας, λόγω της υγρασίας” και τόνισε για την εικόνα της φετινής ελαιοπαραγωγής: “Είναι μία από τις χειρότερες χρονιές και είχε ξεκινήσει να προδιαγράφεται από το καλοκαίρι του 2024, που κατρακύλησαν οι τιμές. Αποτέλεσμα είναι να έχει μειωθεί το καλλιεργητικό ενδιαφέρον, είναι στο 50%. Από τις αρχές του χρόνου και την άνοιξη ο κόσμος δεν φρόντισε όπως έπρεπε τα ελαιόδεντρα και το φθινόπωρο που έπρεπε να γίνουν ψεκασμοί με χαλκούχα, δεν έγιναν. Τα μεροκάματα που πριν 2 χρόνια ήταν στα 35 ευρώ, έχουν πάει στα 60 και για τους έμπειρους εργάτες στα 70 και 80 ευρώ. Οταν θέλεις 300 ευρώ μεροκάματα, τι θα σου μείνουν;”.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Α.Σ. Στέρνας σημείωσε ότι “για να συνεχιστεί η ελαιοπαραγωγή και να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει ανά χωριό να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας και να υπάρχει κοινή διαχείριση, που θα φροντίζει μια δυναμικότητα 150.000 ελαιοδέντρων”.