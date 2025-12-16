Καλαμάτα: Παραμένουν στο μπλόκο οι αγρότες - Μηχανοκίνητη πορεία αλληλεγγύης στον αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

Η πορεία ξεκίνησε από το νότιο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και κινήθηκε μέσω της οδού Αθηνών και του παλιού εθνικού δρόμου.

Με την κίνησή τους αυτή τα σωματεία, όπως επισημάνθηκε και στο μπλόκο, εξέφρασαν την στήριξή τους στους αγρότες της Μεσσηνίας, που με τους αγροτικούς τους συλλόγους και τις επιτροπές αγώνα, έστησαν το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο και σημείωσαν ότι “ο αγώνας των αγροτών συναντιέται με τα αιτήματα της εργατικής τάξης και όλου του λαού απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου. Ο αγώνας βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αγώνας δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης. Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα μεροκάματα πείνας και προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες”.