Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού για κλιμακωτή τιμολόγηση ελαιολάδου

“Την τεχνητή υποβάθμιση του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, την αυθαίρετη κλιμακωτή τιμολόγηση με βάση έναν μόνο δείκτη και τη μετατροπή της οξύτητας σε εργαλείο κερδοσκοπίας”, καταγγέλλει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας σε ανακοίνωσή του.

Επικρίνοντας “εμπόρους και μεσάζοντες που επιβάλλουν αυθαίρετες μειώσεις στις τιμές του ελαιολάδου”, κάνει λόγο για “μια οργανωμένη και συστηματική εκμετάλλευση του κόπου μας”.

Αναλυτικά, ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας αναφέρει με καταγγελτικό τόνο:

“Οι ελαιοπαραγωγοί βρισκόμαστε για ακόμη μία χρονιά αντιμέτωποι με μια οργανωμένη και συστηματική εκμετάλλευση του κόπου μας. Με πρόσχημα την οξύτητα, οι έμποροι και οι μεσάζοντες επιβάλλουν αυθαίρετες μειώσεις στις τιμές του ελαιολάδου, παρότι το προϊόν μας είναι νόμιμα και ουσιαστικά έξτρα παρθένο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι σαφής: έξτρα παρθένο ελαιόλαδο θεωρείται αυτό με οξύτητα έως 0,8. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη η τιμή αρχίζει να μειώνεται από το 0,4 και πάνω, το λάδι υποβαθμίζεται εμπορικά και ο παραγωγός οδηγείται σε ξεπούλημα.

Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί ποιοτικό έλεγχο, αλλά καθαρό εμπορικό εκβιασμό. Η οξύτητα μετατρέπεται σε μοχλό πίεσης, ενώ αγνοούνται σκόπιμα τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, όπως η οργανοληπτική του αξία, οι πολυφαινόλες και οι υπόλοιποι χημικοί δείκτες. Με τον τρόπο αυτό, όλο το ρίσκο της αποθήκευσης, της διάθεσης και των διακυμάνσεων της αγοράς μεταφέρεται στον αγρότη, ο οποίος συχνά δεν έχει τη δυνατότητα να περιμένει και αναγκάζεται να πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές.

Οι έμποροι πληρώνουν μόνο ελάχιστες ποσότητες που χαρακτηρίζουν ως «premium» και πιέζουν προς τα κάτω το σύνολο της υπόλοιπης παραγωγής, επιβάλλοντας κλιμακωτές τιμές που δεν προβλέπονται από καμία νομοθεσία. Έτσι, το λάδι αγοράζεται φθηνά από τον παραγωγό και καταλήγει να πωλείται ακριβά στην αγορά και στις εξαγωγές, με τα κέρδη να συγκεντρώνονται σε λίγους και τις ζημιές να φορτώνονται στους πολλούς”.

Καταλήγοντας, καταγγέλλει “την τεχνητή υποβάθμιση του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, την αυθαίρετη κλιμακωτή τιμολόγηση με βάση έναν μόνο δείκτη και τη μετατροπή της οξύτητας σε εργαλείο κερδοσκοπίας” και δηλώνει: “Απαιτούμε δίκαιες τιμές για όλο το ελαιόλαδο , και διαφάνεια στις εμπορικές πρακτικές. Το ελαιόλαδο δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν· είναι κόπος, γη και επιβίωση χιλιάδων αγροτικών οικογενειών, και δεν θα δεχτούμε να πληρώνουμε εμείς τα κέρδη των εμπόρων”.