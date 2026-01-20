Μεσσηνία: Αποχώρησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Θουρίας

Ανοιχτός είναι ο αυτοκινητόδρομος του “Μορέα” και πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς αποχώρησαν σήμερα τα τρακτέρ από το μπλόκο των αγροτών στη Θουρία, στον κόμβο του “Πράκτικερ”.

Αυτό επιβεβαιώνει και η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας σε ανακοίνωσή της με τίτλο “Άρση προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας, ένεκα αγροτικών κινητοποιήσεων”.

Χαρακτηριστικά για το μπλόκο στη Θουρία αναφέρει “την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων ατόμων, καθώς και των πάσης φύσεως οχημάτων από τα σημεία του αυτοκινητόδρομου, όπου βρίσκονταν ακινητοποιημένα, από αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας, η οποία έλαβε χώρα πρωινές προς μεσημβρινές ώρες της σήμερον και την ολοκλήρωση των εργασιών ελέγχου, καθαρισμού και αποκατάστασης που έλαβαν χώρα αμέσως ακολούθως εκ μέρους της παραχωρησιούχου εταιρείας”.