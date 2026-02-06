Να μπει η ελιά στη συμφωνία με την Ινδία ζητεί η ΔΟΕΠΕΛ

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η συμπερίληψη της επιτραπέζιας ελιάς στα οφέλη της επικείμενης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Ινδίας επισημαίνει με ανακοίνωση της η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία ΕΕ–Ινδίας χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας για το άνοιγμα αγορών και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εξαγωγών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το αν η επιτραπέζια ελιά θα περιλαμβάνεται στα προϊόντα που θα επωφεληθούν από τη σταδιακή μείωση ή κατάργηση δασμών.

Η ΔΟΕΠΕΛ υπενθυμίζει ότι στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur οι ευρωπαϊκές επιτραπέζιες ελιές εξαιρέθηκαν από την κατάργηση των δασμών εισαγωγής, εξέλιξη που, όπως αναφέρεται, δημιούργησε αρνητικό προηγούμενο για τον κλάδο και παραμένει σε εκκρεμότητα.

Όπως τονίζεται, ζητούνται σαφείς απαντήσεις από τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές για το πώς διασφαλίζεται ότι ένα εξαγωγικό προϊόν, όπως η επιτραπέζια ελιά, θα συμπεριληφθεί στα οφέλη των εμπορικών συμφωνιών. Η ΔΟΕΠΕΛ σημειώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να ενισχύουν στην πράξη τις εξαγωγές των κρατών-μελών και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών παραγωγής.