Συνάντηση Μαντά με συνεταιριστές αγρότες: Προτάσεις για τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα (βίντεο)

Η κυβέρνηση αναζητά λύση για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής των αγροτών που θα ισχύσει από 1η Μαΐου και μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται για τη αντικατάσταση του είναι χρήση συστήματος εισροών και εκροών στα ελαιοτριβεία.

Για αυτή την προοπτική ενημέρωσε συνεταιριστές αγρότες ο βουλευτής Περικλής Μαντάς κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που είχε μαζί τους προχθές στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Οι συνεταιριστές από την Καλαμάτα και τον Δήμο Δυτικής Μάνης εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του πρωτογενή τομέα. Επισήμαναν την εγκατάλειψη καλλιεργειών, το υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών, την έλλειψη εργατικών χεριών, την ανάγκη για λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα και δίκτυα άρδευσης, καθώς και την ανάγκη ελέγχου των εισαγωγών και αλλαγής του κανονισμού αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Η συνάντηση εργασίας έγινε με πρωτοβουλία του βουλευτή στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο βουλευτής Περικλής Μαντάς στην εισαγωγική του τοποθέτηση είπε ότι τα προβλήματα δεν λύνονται μέσα από τα γραφεία και ότι πήρε την πρωτοβουλία για να ξεκινήσει διάλογο με τους αγρότες ώστε να ακούσει τις προτάσεις τους. Επεσήμανε ότι στην Ελλάδα το 46% των παραγωγών καλλιεργεί εκτάσεις μικρότερες από 20 στρέμματα και μόλις το 3% εκτάσεις μεγαλύτερες από 300 στρέμματα. Αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος των λιπασμάτων και στην ανάγκη δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων με φωτοβολταϊκά. Μίλησε επίσης για την ανάγκη άρδευσης, το έλλειμμα εργατικών χεριών και τον χαμηλό βαθμό συνεταιρισμού, σημειώνοντας ότι μόνο το 15% των αγροτών είναι συνεταιρισμένοι. Πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα λειτουργούν 1.095 συνεταιρισμοί με περίπου 40.000 αγρότες, ενώ στην Ισπανία λειτουργούν λίγοι μεγάλοι συνεταιρισμοί που ελέγχουν την παραγωγή και την εμπορία του ελαιολάδου.

Ο πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗΣ Παναγιώτης Παπαγεωργίου είπε ότι χιλιάδες συνεταιρισμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές και γι’ αυτό καταλήγουν να ζητούν από το κράτος να απορροφήσει την παραγωγή τους. Επεσήμανε ότι σχεδόν κανένας συνεταιρισμός στη Μεσσηνία δεν μπορεί να τροφοδοτήσει μεγάλες αλυσίδες ή να στηρίξει μεγάλες εξαγωγές. Τόνισε ότι την ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση την έχουν οι κυβερνήσεις, επειδή συνέχισαν τη δανειοδότηση προβληματικών συνεταιρισμών. Αναφέρθηκε επίσης στο δημογραφικό πρόβλημα και στην ανάγκη σύνδεσης των επιδοτήσεων με την παραγωγή. Σημείωσε ακόμη ότι έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά χωρίς να συνδέονται λόγω έλλειψης ενεργού δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας Μιχάλης Αντωνόπουλος ανέφερε ότι η διοίκηση ενός συνεταιρισμού είναι πιο σύνθετη από αυτή μιας ιδιωτικής ή δημόσιας εταιρείας. Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα μοντέλο συνεταιρισμού προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες. Μίλησε για την ανάγκη καθορισμού χρήσεων γης ώστε να δημιουργηθούν ζώνες καλλιεργειών, για την προστασία της βιοποικιλότητας και για αυστηρούς ελέγχους στις ελληνοποιήσεις. Τόνισε επίσης τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους αγρότες, καθώς και την ανάγκη προστασίας των αιωνόβιων ελαιώνων.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Αβίας και Μικρής Μαντίνειας Γιάννης Παπαδέας στάθηκε στα προβλήματα της ελαιοκομίας.

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού και Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάμπου Αβίας Γιώργος Κλείδωνας αναφέρθηκε στην εγκατάλειψη καλλιεργειών και στην ανάγκη δημιουργίας μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. Υπενθύμισε το πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει για επτά λιμνοδεξαμενές και σημειώθηκε ότι υπάρχει προσπάθεια επανεκκίνησης για δύο από αυτές. Επισήμανε επίσης ότι οι δασικοί χάρτες περιορίζουν την καλλιεργούμενη γη.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Σωτηριάνικων Ηλίας Ρουσέτης ανέφερε ότι μεγάλες ποσότητες νερού χάνονται προς τη θάλασσα και μίλησε για την ανάγκη εκπαίδευσης των αγροτών. Εξέφρασε προβληματισμό για τα ψηφιακά δελτία αποστολής, τα οποία δεν διευκολύνουν τη λειτουργία των παραγωγών.

Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Κέντρου Ηλίας Νίκας ανέφερε ότι έχουν εγκαταλειφθεί περίπου 25.000 ρίζες ελιάς, ότι το κόστος παραγωγής στη Μάνη είναι υψηλό και ότι απαιτείται στήριξη μικρών τυποποιητικών μονάδων.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βέργας Χαράλαμπος Μέντζας μίλησε για το υψηλό κόστος νερού, σημειώνοντας ότι τα ελαιοτριβεία πληρώνουν για ένα μήνα χρήση, ενώ δεν λειτουργούν όλο το έτος. Ζήτησε τη σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική καλλιέργεια.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δολών Δημήτρης Ψωρομύτης ανέφερε ότι θα πρέπει να αμείβονται οι πρόεδροι των συνεταιρισμών, καθώς σήμερα αυτό δεν επιτρέπεται, και προειδοποίησε ότι σύντομα δεν θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τη θέση. Ζήτησε επίσης αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Ο διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας Γιάννης Πάζιος ανέδειξε την ανάγκη εκπαίδευσης των αγροτών, τη διαφάνεια στις επιδοτήσεις και τους ελέγχους στην παραγωγή. Τόνισε ότι απαιτούνται κίνητρα για την καλλιέργεια της γης και ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Επισήμανε επίσης την ανάγκη αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και εξέφρασε απογοήτευση για την πορεία του τομέα στην Καλαμάτα.