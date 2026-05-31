Τριφυλία: Σε πλήρη εξέλιξη η παραγωγή καρπουζιών - Αριστη ποιότητα, καλή τιμή

Σε πλήρη συγκομιδή βρίσκεται το υπαίθριο καρπούζι στη περιοχή της Τριφυλίας, μιας σημαντικής και δυναμικής καλλιέργειας για την περιοχή. Η συγκομιδή φέτος ξεκίνησε αργότερα σε σχέση με άλλες χρονιές, λόγω των καιρικών συνθηκών, που όπως λένε οι παραγωγοί ήταν από τις δυσκολότερες που είχαν να αντιμετωπίσουν.

Οι πολλές βροχοπτώσεις και οι πολλές ημέρες με συννεφιά δυσκόλεψαν το έργο τους, ωστόσο με την εμπειρία τους και τις καλλιεργητικές τεχνικές που έχουν αναπτύξει κατάφεραν και αυτή τη δύσκολη χρονιά να τα βγάλουν πέρα. Η χρονιά λόγω των καλών τιμών εκτιμάται ότι θα αφήσει θετικό πρόσημο για τους παραγωγούς, καθώς το σύνολο της παραγωγής εκτιμάται, ότι λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών, θα είναι μειωμένο. Η εκτίμηση για τη συνολική παραγωγή, την υπολογίζει στους 30-35.000 τόνους.

Ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλης Τσολονδρές μιλώντας για την καλλιέργεια του καρπουζιού στη περιοχή και τη φετινή χρονιά σημείωσε: «Να ευχηθούμε πρώτα από όλα, για το τόπο και τους παραγωγούς να έχουμε μια καλή παραγωγική χρονιά στο τομέα του καρπουζιού. Το καρπούζι αποτελεί ένα πολύ δυναμικό κλάδο και πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής υπαίθριων κηπευτικών της περιοχής μας. Είναι μια καλλιέργεια πρωτοπόρα και με ενέργειες του προηγούμενου διευθυντή του κ. Παρασκευόπουλου, ξεκίνησε ο εμβολιασμός σε υποκείμενο κολοκυθιού, για να έχουμε αποτελεσματική προστασία από φυτομήκυτες, από τη δεκαετία του 1990. Η καλλιεργητική τεχνική των παραγωγών μας είναι εξαιρετική και είναι μπροστάρηδες σε όλη τη χώρα.

Για τη φετινή χρονιά, οφείλουμε να πούμε ότι έχουν φυτευτεί λίγο λιγότερα καρπούζια σε σχέση με πέρυσι, γιατί έχει επεκταθεί η καλλιέργεια της γλυκοπατάτας και της απλής πατάτας, σε συνδυασμό βέβαια με το υψηλό κόστος που έχει οδηγήσει να μένουν κάποιες εκτάσεις ακαλλιέργητες, λόγω αυτού του κόστους. Πραγματικά είναι άξιοι οι καλλιεργητές μας που συνεχίζουν με αυτά τα κοστολόγια τόσο στο τομέα του εργατικού δυναμικού, αλλά και στο τομέα των πρώτων υλών και φυσικά στη τιμή του πετρελαίου που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του κοστολογίου.

ι φετινές βροχοπτώσεις και η έντονη συννεφιά που επικράτησε την περίοδο της Άνοιξης έχουν οδηγήσει σε μια μικρή μείωση της παραγωγής και μια οψίμηση. Από τα στοιχεία που κρατά η υπηρεσία μας , έχουμε ξεκινήσει περίπου 10 ημέρες αργότερα το υπαίθριο καρπούζι από ότι άλλες χρονιές. Αυτό δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί, γιατί κάτι ανάλογο ισχύει σε όλη τη χώρα και σε όλη την Ευρώπη, έχουν επικρατήσει οι αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Αυτό έχει φέρει πιο κλιμακωτή παραγωγή των καρπουζιών και αυτό είναι θετικό στοιχείο, γιατί θα μπορέσει να φύγει πιο ομοιόμορφα η παραγωγή για την αντίστοιχη ζήτηση. Έχουμε συνολικά μειωμένες αποδόσεις γιατί δεν έχουμε πολύ μεγάλου μεγέθους καρπούζια , σαν τεμάχια είναι αρκετά, ελπίζουμε να κρατηθούν καλές οι τιμές, η ποιότητα είναι καλή δεν έχουμε ασθένειες, δεν έχουμε καρπούζια με κουφώματα και ελπίζουμε με τη βοήθεια του καιρού να έχουμε μια καλή συγκομιδή και ένα θετικό πρόσημο για τους παραγωγούς μας.

Υπολογίζουμε ότι έχουμε περίπου 5-5.500 στρέμματα καλλιέργειας και μια παραγωγή που θα φτάσει τους 30.000 τόνους παραγωγής, τους 35.000 στην ιδανικότερη περίπτωση, καθώς είναι μειωμένες οι συνολικές αποδόσεις. Η υπηρεσία μας θα συνεχίσει να πραγματοποιεί τους ελέγχους όπως προβλέπεται, το προσωπικό είναι ενημερωμένο, δουλεύουμε σε 24ωρή βάση όλες τις ημέρες και ανάλογα με τις εντολές ελέγχου πραγματοποιούμε τους απαραίτητους ελέγχους για να φεύγει και να διατηρηθεί το ξακουστό όνομα καρπουζιών που έχουμε σε όλη την Ευρώπη».

Ο παραγωγός και έμπορος Κώστας Μαλάμος σημείωσε για τη φετινή χρονιά: «Έχει ξεκινήσει από τη προηγούμενη Παρασκευή η συγκομιδή των υπαίθριων καρπουζιών και ξεκίνησε με πολύ καλή τιμή, στα 55 λεπτά, ωστόσο τώρα σταδιακά υποχωρούν οι τιμές γιατί υπάρχει ανταγωνισμός και από την Ηλεία. Η χρονιά φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλή από πλευράς τιμών, όμως δεν υπάρχουν μεγάλες αποδόσεις και δεν υπάρχει πολύ καλή ποιότητα, που επιβαρύνει λίγο την αγορά. Αν τα καρπούζια είναι μικρά ή είναι κούφια η κατάσταση δεν είναι «ρόδινη» για το παραγωγό. Εγώ είμαι 65 χρονών και θυμάμαι με τον πατέρα μου που βάζαμε καρπούζια. Τέτοια χρονιά με τέτοιες καιρικές συνθήκες, με τόσες δυσκολίες δεν έχει ξαναπεράσει. Μας δυσκόλεψαν όχι τόσο πολύ οι θερμοκρασίες, όσο οι πολλές βροχοπτώσεις, οι οποίες όταν ξεσκεπάσαμε τα καρπούζια, τα πιο πρώιμα, δεν τα άφησαν να ολοκληρώσουν το δέσιμο. Εγώ προσωπικά 110 στρέμματα τα ξερίζωσα και ξαναφύτεψα από την αρχή, γιατί είχαν κάνει το κύκλο τους και δεν δένανε καρπούζια. Και τα καρπούζια που θα φέρνανε μετά θα ήταν κακής ποιότητας. Αναγκάστηκα να τα ξεριζώσω και να τα φυτέψω πάλι, με αβέβαιο μέλλον μετά γιατί δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί αφού θα οψιμήσουν.

Η χρονιά θα έχει θετικό πρόσημο, γιατί είναι πολύ καλές οι τιμές, το θέμα είναι ποιος παραγωγός θα έχει καλή παραγωγή για να βγάλει ένα μεροκάματο. Οποιος δεν έχει απλά θα καλύψει τα έξοδα. Φέτος ξεκινήσαμε 10 ημέρες αργότερα τη συγκομιδή, οι καιρικές συνθήκες δεν μας άφησαν να πρωιμίσουμε και πιστεύω μέχρι τις 20 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή στη περιοχή μας, έχουν πάει πίσω τα καρπούζια, έχουν πάει κλιμακωτά».

Επίσης ο παραγωγός και έμπορος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος υπογράμμισε: « Η χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, ενώ τη φοβόμαστε ότι δεν θα είναι τα καρπούζια ποιοτικά. Τελικά τα καρπούζια βγαίνουν και ποιοτικά και ποσοτικά. Παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που είχαμε και δεν κοιμόμαστε τα βράδια, από την αγωνία, όλοι οι καρπουζοπαραγωγοί, τελικά βελτιώθηκε ο καιρός στη πορεία και βγαίνουν καλά καρπούζια. Η ζήτηση είναι μεγάλη, από τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, έχουμε μεγάλες παραγγελίες και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, όταν η Λιθουανία έχει 33 βαθμούς, η Πολωνία 30, αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα για αυτό έχει και μεγάλη ζήτηση. Οι τιμές είναι από 40 – 50 λεπτά, η διαφορά στη τιμή εξαρτάται από τη ποιότητα, την ποικιλία, το μέγεθος, για αυτό έχουμε και αυτό το άνοιγμα. Οι τιμές είναι καλές με τις παραγωγές που έχουμε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Να μην κλαιγόμαστε συνέχεια.

Η χρονιά στη καλλιέργεια ήταν πολύ δύσκολη, υπολογίζαμε ότι καταστραφήκαμε φέτος, όμως ο καιρός τα φτιάχνει όλα, αλλά και η εμπειρία των παραγωγών, η καλλιέργεια έχει πέσει σε χέρια που ξέρουν το αντικείμενο, τη δουλειά, με τη πείρα που έχουμε καταφέραμε να τα επαναφέρουμε. Με τα διαφυλλικά, με τις λιπάνσεις που πρέπει, πάντα με τα επιτρεπόμενα, γιατί κάνουμε πιστοποίηση προϊόντων. Τα καρπούζια που φεύγουν έχουν πιστοποίηση, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει αμάξι από εδώ αν δεν γίνει έλεγχος και έχει και τα χαρτιά, οι γεωπόνοι είναι από πάνω, κόβουν – μετράνε και δίνουν χαρτί ποιοτικού ελέγχου.

Η συγκομιδή φέτος ξεκίνησε 10 ημέρες αργότερα, πέρυσι ξεκίνησα 9 Μαΐου και φέτος στις 21 και θα ολοκληρωθεί στο επόμενο 15νθήμερο, τώρα έχουμε φτάσει στο 40% της συγκομιδής, κόβονται πολλά καρπούζια».