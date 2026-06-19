Πανηγυρικός εορτασμός του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στη «Στέγη της Εκκλησίας»

Με αφορμή τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, θα τελεστεί την Τρίτη 24 Ιουνίου η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, από τις 7 έως τις 10 το πρωί.
Την πρόσκληση προς τους πιστούς απευθύνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καλώντας όλους να τιμήσουν με την παρουσία τους την ιερή αυτή ημέρα.
Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και η «Στέγη της Εκκλησίας» προσκαλούν τους πιστούς να συμμετάσχουν στην πανηγυρική λατρευτική εκδήλωση και να λάβουν την ευλογία του Τιμίου Προδρόμου.