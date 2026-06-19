Πανηγυρικός εορτασμός του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στη «Στέγη της Εκκλησίας»

Με λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος το Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στον χώρο του Ιδρύματος «Η Στέγη της Εκκλησίας», επί της οδού Λακωνικής 333.

Με αφορμή τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, θα τελεστεί την Τρίτη 24 Ιουνίου η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, από τις 7 έως τις 10 το πρωί.

Την πρόσκληση προς τους πιστούς απευθύνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καλώντας όλους να τιμήσουν με την παρουσία τους την ιερή αυτή ημέρα.

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και η «Στέγη της Εκκλησίας» προσκαλούν τους πιστούς να συμμετάσχουν στην πανηγυρική λατρευτική εκδήλωση και να λάβουν την ευλογία του Τιμίου Προδρόμου.