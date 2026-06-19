Προσωρινός ανάδοχος για σχολεία στη Σπάρτη

Στην έγκριση του προσωρινού αναδόχου για το έργο «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης – 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του προγράμματος σχολικών υποδομών της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με αξιοποίηση πόρων του προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή δρομολογούνται στον τομέα της σχολικής και προσχολικής στέγης προσεγγίζουν πλέον τα 30 εκατ. ευρώ σε όλη την Περιφέρεια, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η Περιφέρεια τονίζει ότι συνεχίζει την υλοποίηση έργων κοινωνικών υποδομών με έμφαση στην εκπαίδευση, επιδιώκοντας την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών για τις τοπικές κοινωνίες.