Η “Νέα Πελοπόννησος” για την ευλογιά προβάτων

Την ένταξη θέματος για τα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Νέας Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου, Θεόδωρος Οικονόμου και Γιώργος Ρουμελιώτης.

Οι σύμβουλοι θέτουν ζητήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης που εφαρμόστηκαν από την Περιφερειακή Αρχή, τον έλεγχο των αναθέσεων για ψεκασμούς και παρεμβάσεις πρόληψης, καθώς και τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Στο αίτημά τους επισημαίνουν ότι, παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για την αποτροπή της εξάπλωσης της ζωονόσου, η ευλογιά έχει πλέον πλήξει κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε Αρκαδία και Μεσσηνία, με συνέπειες για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία. Παράλληλα ζητούν να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη θέση της περιφερειακής αρχής σχετικά με τον εμβολιασμό των κοπαδιών και την προμήθεια εμβολίων.

Μεταξύ άλλων, ζητούν στοιχεία για τα ποσά που διατέθηκαν για ψεκασμούς και δράσεις πρόληψης, τις περιοχές όπου υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις, τον τρόπο ελέγχου και πιστοποίησης των συμβάσεων, τα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων, την επάρκεια στελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την οικονομική στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων.