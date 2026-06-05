Ο Γιώργος Κατσούλης πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος

Στην προεδρία του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος επανεξελέγη ο πρόεδρος της Ενωσης Μεσσηνίας Γιώργος Κατσούλης, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΣΟΕ, την Τετάρτη 27 Μαΐου, στην Αθήνα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29 Μαΐου και εξέλεξε ομόφωνα τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Γιώργος Κατσούλης, από τον ΑΣ Ενωση Μεσσηνίας, α’ αντιπρόεδρος ο Μιχάλης Καμπιτάκης από τον ΑΣ Κάτω Ασιτών, β’ αντιπρόεδρος ο Νίκος Γκίζας από τον ΑΣ Αρτας - Φιλιππιάδας, γενική γραμματέας η Βασιλική Αϋφαντή από τον ΑΣ Φαρσάλων Γη και ταμίας ο Γιώργος Διδάγγελος από τον ΑΣ Κτηνοτροφικό Αγίου Ιωάννου.

Στο Εποπτικό Συμβούλιο πρόεδρος αναδείχθηκε ο Ιωάννης Φουντουλάκης, με μέλη τους Ιωάννη Καλαμπάκα και Παναγιώτη Παγάνη.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών από όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι εξελίξεις στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, η ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής, η κλιματική κρίση, η επισιτιστική ασφάλεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών σχημάτων των παραγωγών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμμετοχή του ΣΑΣΟΕ στις ευρωπαϊκές διαδικασίες για τη διαμόρφωση της ΚΑΠ 2028 - 2034, με στόχο την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων και την εκπροσώπηση των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών και των αγροτικών συνεταιρισμών.

Τις εργασίες χαιρέτισαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των κοινοβουλευτικών κομμάτων, του τραπεζικού τομέα και θεσμικών φορέων. Μεταξύ αυτών ήταν ο βουλευτής Φθιώτιδας και πρώην υπουργός Γιάννης Οικονόμου, ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χνάρης, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης και ο βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας. Παρέμβαση έκανε και ο γενικός διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς Αλκης Αλεξάνδρου.

Μετά την επανεκλογή του, ο Γιώργος Κατσούλης ευχαρίστησε τις συνεταιριστικές οργανώσεις για την εμπιστοσύνη τους και σημείωσε ότι η ομόφωνη συγκρότηση της νέας διοίκησης αποτελεί «ισχυρή εντολή ενότητας, συνέχειας και διεκδίκησης». Ο ίδιος τόνισε ότι η επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη για την ελληνική και ευρωπαϊκή γεωργία, λόγω των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, των συζητήσεων για το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, της κλιματικής κρίσης και της ανάγκης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

«Οι συνεταιρισμοί δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης για την ελληνική γεωργία», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΣΟΕ, υπογραμμίζοντας ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών, τη στήριξη των παραγωγών και την ισχυρή εκπροσώπηση της χώρας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει με βασικές προτεραιότητες τη διαμόρφωση θέσεων για τη νέα ΚΑΠ, την ενίσχυση της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση της συμμετοχής των ελληνικών συνεταιρισμών στα ευρωπαϊκά όργανα εκπροσώπησης.