Με αργούς ρυθμούς το ελαιοκομικό μητρώο - Η έλλειψη προσωπικού φρενάρει τις διαδικασίες εγγραφής ελαιοπαραγωγών

Με ρυθμό χελώνας προχωράει στη Μεσσηνία η επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου, καθώς η έλλειψη προσωπικού φρενάρει τις διαδικασίες για τους περίπου 50.000 ΑΦΜ ελαιοπαραγωγών που αναμένεται να εγγραφούν. Τη διαδικασία της επικαιροποίησης αναλαμβάνει η Ένωση Μεσσηνίας, ωστόσο η ανταπόκριση των παραγωγών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή.

Η απροθυμία αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, αν και η Δήλωση Συγκομιδής είναι υποχρεωτική για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, δεν προβλέπεται η επιβολή προστίμων για όσους δεν την υποβάλουν. Το σκηνικό όμως αλλάζει ριζικά από τον Οκτώβριο του 2027, καθώς από εκείνη την περίοδο και μετά, η μη υποβολή της δήλωσης θα επιφέρει χρηματικές κυρώσεις. Η επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει ο κάθε παραγωγός να υποβάλει τη Δήλωση Συγκομιδής, κάτι που σημαίνει ότι η τωρινή καθυστέρηση θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο άμεσο μέλλον.

Για την αντιμετώπιση αυτών των χρόνιων παθολογιών και τη δημιουργία ενός σύγχρονου Μητρώου Ελαιοκομικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΝΕ), η ΕΘΕΑΣ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών. Η εθνική ένωση προτείνει την πλήρη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του νέου μητρώου με το ΟΣΔΕ, το Κτηματολόγιο και τα ψηφιακά συστήματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα για τις εκτάσεις, τον αριθμό των ελαιόδεντρων και τις ποικιλίες θα αντλούνται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων από τους αγρότες, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία και την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό.

Παράλληλα, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) ζητά να θεσπιστούν ξεκάθαρα κίνητρα για τους συνεπείς παραγωγούς και να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής, ώστε να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός της αγοράς και να ολοκληρωθεί ομαλά η καταγραφή του ελαιοκομικού πλούτου.

Αναλυτικά οι προτάσεις, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και ενσωματώσεις ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη υλοποίησης του ελαιοκομικού μητρώου.