ΠΟΠ Ελαιόλαδο Καλαμάτας: Στο 1,30 ευρώ η διαφορά της τιμής με το συμβατικό

Στα 1,30 ευρώ ανά κιλό φτάνει πλέον η διαφορά στην τιμή ανάμεσα στο ΠΟΠ Ελαιόλαδο Καλαμάτας και το συμβατικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στη Μεσσηνία, καθώς η αγορά διορθώνει βίαια τα λάθη του παρελθόντος.

Το ΠΟΠ Ελαιόλαδο Καλαμάτας πωλείται αυτή την περίοδο προς 5 ευρώ το κιλό, την ώρα που το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, με οξύτητα έως 0,5 γραμμές, αγγίζει με μεγάλη δυσκολία τα 3,70 ευρώ το κιλό.

Η εντυπωσιακή αυτή ψαλίδα άνοιξε εξαιτίας του μεγάλου ελλείμματος που παρατηρείται στην αγορά για το πιστοποιημένο προϊόν. Τα προηγούμενα χρόνια, η τιμή του ΠΟΠ ελαιολάδου ήταν μόλις 0,10 ευρώ υψηλότερη από εκείνη του συμβατικού, γεγονός που απογοήτευσε τους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς. Μη βλέποντας αντίκρισμα για τον κόπο και το επιπλέον κόστος της πιστοποίησης, πολλοί παραγωγοί γύρισαν την πλάτη στο ετικεταρισμένο προϊόν και επέστρεψαν στη συμβατική καλλιέργεια. Η φετινή έλλειψη όμως ανατρέπει τα δεδομένα, εκτοξεύει την τιμή του ΠΟΠ και προσφέρει, επιτέλους, ένα ικανοποιητικό εισόδημα σε όσους επέμειναν και ρίσκαραν να διατηρήσουν την πιστοποίηση των κτημάτων τους.

Το ΠΟΠ Ελαιόλαδο Καλαμάτας παράγεται αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων της Μεσσηνίας, με κυρίαρχη ποικιλία την Κορωνέικη (σε ποσοστό τουλάχιστον 95%) και συμμετοχή της Μαστοειδούς (Ματσολιάς) έως 5%. Το προϊόν ξεχωρίζει για το λαμπερό πράσινο έως πρασινοκίτρινο χρώμα του, το φρουτώδες άρωμα πράσινης ελιάς και την απαλή, ελαφρώς πικρή και πικάντικη γεύση του. Η χαμηλή του οξύτητα, η οποία κατά την παραγωγή δεν ξεπερνά τις 0,5 γραμμές, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα πολυφαινολών, του προσδίδουν εξαιρετική αντοχή στον χρόνο και σπάνια διατροφική αξία.