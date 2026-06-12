ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Οδηγίες για αντιμετώπιση πυρηνοτρήτη

Επεμβάσεις με εγκεκριμένα εντομοκτόνα κατά των νεαρών προνυμφών του πυρηνοτρήτη στους ελαιώνες παραλιακών και πρώιμων περιοχών, συστήνεται από τη ΔΟΑΚ Τριφυλίας, καθώς τονίζεται ότι αυτή η γενιά, η καρπόβια προκαλεί σημαντικές ζημιές.

Σε σχετική ενημέρωση της ΔΑΟΚ Τριφυλίας προς τους παραγωγούς της περιοχής τονίζεται: «Ο πυρηνοτρήτης έχει τρεις γενιές το έτος: φυλλόβιο, ανθόβιο και καρπόβιο. Στις πεδινές και πρώιμες περιοχές ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς το 2ο δεκαήμερο του Μαΐου. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρείται μεγάλη αύξηση των συλλήψεων του εντόμου στις παγίδες παρακολούθησής του.

Η κρισιμότερη περίοδος για την προστασία της ελαιοπαραγωγής από τον πυρηνοτρήτη θεωρείται η περίοδος της καρπόβιας γενιάς, η οποία προκαλεί σημαντικές ζημιές στην ήδη διαμορφωθείσα παραγωγή.

Ελαιώνες με μικρή ή μέτρια καρποφορία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας.

Ήδη παρατηρούνται οι πρώτες ωοτοκίες στα μικρά καρπίδια.

Οι προνύμφες εκκολάπτονται πάνω στον κάλυκα των καρπών και αμέσως εισέρχονται και αναπτύσσονται στον πυρήνα.

Η ζημιά γίνεται κατά την έξοδο των προνυμφών λόγω τραυματισμού του ποδίσκου και προκαλεί καρπόπτωση συνήθως στα τέλη του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι προσβεβλημένοι καρποί ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν πρόωρα, πριν τους εγκαταλείψουν οι προνύμφες.

Η παρακολούθηση των προνυμφών γίνεται με την εγκατάσταση φερομονικών παγίδων και με βάση τις συλλήψεις των αρσενικών ενηλίκων.

Ο μεγάλος αριθμός συλλήψεων δε σημαίνει ότι θα έχουμε και σοβαρές ζημιές, γι’ αυτό και απαιτείται να γίνονται δειγματοληψίες για να διαπιστώσουμε εάν τα ωά του εντόμου είναι ζωντανά ή έχουν νεκρωθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Στους ελαιώνες παραλιακών και πρώιμων περιοχών συστήνεται επέμβαση κατά των νεαρών προνυμφών με εγκεκριμένα εντομοκτόνα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας και τις συμβουλές των τοπικών γεωπόνων».

Κ.Μπ.