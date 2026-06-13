Οδηγίες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας για τη διακίνηση ζωοτροφών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, άχυρο και τριφύλλι, που έχουν παραχθεί σε ζώνες προστασίας ή επιτήρησης, δεν επιτρέπεται να διακινούνται εκτός των ζωνών αυτών όταν προορίζονται για αιγοπρόβατα.
Η διακίνηση εκτός των ζωνών μπορεί να γίνει μόνο υπό προϋποθέσεις και ύστερα από αίτηση για άδεια στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. Η υπηρεσία ζητεί επίσης οι μεταφορές να γίνονται από μεγάλες οδικές αρτηρίες, μακριά από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και χωρίς στάσεις ή εκφορτώσεις μέχρι τον τελικό προορισμό.
Για τις εξαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, όπως απολύμανση οχημάτων, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού μιας χρήσης και τήρηση των σχετικών βεβαιώσεων απολύμανσης.