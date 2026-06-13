Οδηγίες της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας για τη διακίνηση ζωοτροφών

Οδηγίες για τη διακίνηση ζωοτροφών εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, άχυρο και τριφύλλι, που έχουν παραχθεί σε ζώνες προστασίας ή επιτήρησης, δεν επιτρέπεται να διακινούνται εκτός των ζωνών αυτών όταν προορίζονται για αιγοπρόβατα.

Η διακίνηση εκτός των ζωνών μπορεί να γίνει μόνο υπό προϋποθέσεις και ύστερα από αίτηση για άδεια στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. Η υπηρεσία ζητεί επίσης οι μεταφορές να γίνονται από μεγάλες οδικές αρτηρίες, μακριά από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και χωρίς στάσεις ή εκφορτώσεις μέχρι τον τελικό προορισμό.

Για τις εξαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, όπως απολύμανση οχημάτων, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού μιας χρήσης και τήρηση των σχετικών βεβαιώσεων απολύμανσης.