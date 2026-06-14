Ευοίωνες προβλέψεις για την ελαιοπαραγωγή: Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΑΟΚ Τριφυλίας

Όπως τονίζει ο διευθυντής της Βασίλης Τσολονδρές, τα μηνύματα είναι θετικά από όλες τις περιοχές, αλλά σε αυτό το στάδιο χρειάζεται προσοχή από τους παραγωγούς για να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα. Χρειάζονται οι απαραίτητες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου, που πέρυσι προκάλεσε προβλήματα στη περιοχή, αλλά και του πυρηνοτρήτη, ενώ όπου υπάρχει η δυνατότητα θα πρέπει να γίνει ένα ορθολογικό πότισμα των δέντρων.

Σε ότι αφορά τη δακοκτονιά η ΔΑΟΚ Τριφυλίας είναι έτοιμη. Εχει ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των παγίδων και έχουν γίνει οι πρώτες μετρήσεις που δείχνουν χαμηλούς πληθυσμούς. Υπάρχει επάρκεια φαρμάκων για όλους τους ψεκασμούς και η μόνη καθυστέρηση είναι στην πρόσληψη εποχιακού προσωπικού καθώς γίνεται μέσω ΑΣΕΠ.

Χαρακτηριστικά ο κ. Τσολονδρές για την εξέλιξη της φετινής χρονιάς όπου πλέον έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση τόνισε: «Τα πρώτα στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά, η καρπόδεση έχει προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και ιδιαίτερα στη παραλιακή ζώνη βλέπουμε καρπίδια σε ικανοποιητικό μέγεθος, ενώ όσο προχωράμε προς την ενδοχώρα που είναι άλλες οι θερμοκρασίες και άλλα τα υψόμετρα είναι πιο πίσω η καρποφορία. Εξελίσσεται ομαλά μετά την πολύ καλή ανθοφορία της Άνοιξης, τα δείγματα είναι πολύ θετικά και αν πάνε όλα καλά αναμένουμε πολύ αυξημένη παραγωγή σε όλη την έκταση της περιοχής ευθύνης μας. Λαμβάνουμε θετικά δείγματα από όλες τις περιοχές, δεν υπάρχει κάποια που να υστερεί».

Σχετικά με τις πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί υπογράμμισε: «Μέχρι τώρα οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, ευνοούν, τώρα είναι ένα κρίσιμο στάδιο και θα πρέπει οι παραγωγοί, όσοι έχουν τη δυνατότητα, να ξεκινήσουν ένα ελαφρύ πότισμα. Το στάδιο αυτό είναι πολύ κρίσιμο για το δέντρο, χρειάζεται βοήθεια. Πάντα με σωστή πρακτική και διαχείριση του νερού , να μη γίνεται σπατάλη και κατάχρηση.

Το άλλο που πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή είναι ότι πρέπει να γίνει ένας απαραίτητος ψεκασμός τώρα, με τη χρήση των κατάλληλων σκευασμάτων που η τεχνολογία μας έχει διαθέσει για την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου που είναι ένας πολύ σοβαρός εχθρός αλλά και για την γενιά του πυρηνοτρήτη, επίσης με ικανοποιητικά σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των ιδιωτών γεωπόνων που συμβουλεύουν τους παραγωγούς μας. Γιατί η γενιά αυτή κάνει ζημιά στον ποδίσκο του νέου καρπιδίου, ο παραγωγός δεν το βλέπει και έχουμε τη γνωστή καρπόπτωση στις αρχές Σεπτεμβρίου και το πρόβλημα έχει προκύψει από τώρα. Είναι απαραίτητο να γίνει ένας πολύ καλός και με πολύ προσοχή ψεκασμός από τώρα, ένας ορθός ψεκασμός, τα δέντρα μας χρειάζονται για ένα ψεκασμό καλύψεως, ένα μέσο όρο 3 λίτρα ανά δέντρο με βάση το μέγεθος των δέντρων που έχουμε στη περιοχή μας. Απαραίτητο επίσης είναι, κάτι που το λέμε, αλλά που οι παραγωγοί μας δεν κάνουν είτε λόγο κόστους είτε αδυναμίας εύρεσης προσωπικού, είναι ένα καλό κλάδεμα. Το δέντρο πρέπει να έχει ανοίξει, να μπορεί το φάρμακο να μπει ικανοποιητικά και να μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο αερισμός για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα».

Τέλος μιλώντας ο κ. Τσολονδρές για τη δακοκτονιά τόνισε ότι η ΔΑΟΚ Τριφυλίας είναι έτοιμη και ήδη παρακολουθούν τις μετρήσεις: «Σχετικά με τη δακοκτονία ήδη έχουμε κάνει ανάρτηση των παγίδων σε όλη τη περιοχή και τώρα γίνεται η δεύτερη μέτρηση. Η πρώτη μέτρηση ήταν αρκετά χαμηλή αλλά είναι νωρίς. Έχουμε κάνει ανάρτηση σε πολύ πρώιμο στάδιο, και τα στοιχεία των δακοσυλλήψεων θα μας καθοδηγήσουν για την έναρξη των ψεκασμών σε συνδυασμό με το μέγεθος του καρπού. Η ΔΑΟΚ έχει πλήρη κάλυψη σε φάρμακα και σε προσελκυστική ύλη (μελάσα) για όλα τα «χέρια» του ψεκασμού. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στο να πάρουμε το εποχιακό προσωπικό δακοκτονίας, γιατί εμπλέκεται και το ΑΣΕΠ και είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Ήδη είμαστε στη διαδικασία που δεχόμαστε αιτήσεις, ελπίζουμε να γίνουν όλα γρήγορα, αλλά σε κάθε περίπτωση με το υπάρχον προσωπικό θα καλύψουμε την έναρξη του ψεκασμού».