Νέα παράταση για το υδραγωγείο στις πηγές Μπάρκα

Μια ακόμα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου βελτίωσης – αντικατάστασης του εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Υδρευσης Ανασυγκρότησης από πηγές Μπάρκα, μέχρι τις 31 Αυγούστου, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Οπως επισημάνθηκε, μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 100% του φυσικού αντικειμένου του έργου και η νέα παράταση δίνεται για “την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών”.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο προβλέπει “εργασίες αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από την πηγή Μπάρκα έως τις δεξαμενές ύδρευσης των κοινοτήτων Κουρτακίου – Δροσιάς – Δάρα – Δάφνης – Ριζόμυλου με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διατομών από Φ125 έως Φ315 μετά των απαραιτήτων φρεατίων και συσκευών (δικλείδες απομόνωσης και καθαρισμού , αεροεξαγωγοί, μειωτές πίεσης, μετρητές πίεσης κλπ.)”.

Το έργο προϋπολογισμού 2.803.225,81 χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιείται με έκπτωση 3,26% και η συμβατική προθεσμία υλοποίησής του ήταν 12 μήνες, μέχρι τις 26 Μαρτίου 2025.