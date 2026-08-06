Συνάντηση Πτωχού με μέλη του Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας

Με εκπροσώπους του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συναντήθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η δράση του τοπικού τμήματος, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντισμού και υποστήριξης των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στη συμμετοχή των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, αλλά και στις δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και κοινωνικής προσφοράς που υλοποιεί το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας της αυτοδιοίκησης με φορείς που αναπτύσσουν εθελοντική και κοινωνική δράση, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ανοιχτή σε συνέργειες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη των πολιτών.