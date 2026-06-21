Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές των κηπευτικών της Τριφυλίας

Σε ελεύθερη πτώση είναι οι τιμές παραγωγού στα κηπευτικά με αποτέλεσμα θερμοκηπιακά, και όχι μόνο, προϊόντα της Τριφυλίας να μένουν στα αζήτητα ή να πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι παραγωγοί να βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο και να προχωρούν σε πρόωρη εγκατάλειψη των καλλιεργειών τους.

Η εικόνα που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στα θερμοκήπια της περιοχής προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η μειωμένη ζήτηση έχει συμπιέσει τις τιμές σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με παραγωγούς της Τριφυλίας, τα αγγούρια και οι ντομάτες διατίθενται σε εξευτελιστικές τιμές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν αδιάθετα, με αποτέλεσμα σημαντικές ποσότητες να μένουν στα χωράφια.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε αρκετοί καλλιεργητές να προχωρούν στην πρόωρη εκρίζωση των φυτών, παρά το γεγονός ότι η καλλιεργητική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ η εικόνα δεν είναι καλύτερη και στα υπόλοιπα κηπευτικά όπως μελιτζάνες, πιπεριές και φασόλια, που είναι σε μικρότερες εκτάσεις καλλιέργειες.

Επίσης στα αζήτητα, παρά το καλό ξεκίνημα, βρίσκονται το τελευταίο διάστημα και τα υπαίθρια καρπούζια η συγκομιδή των οποίων δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί πρώιμα.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στον αγροτικό κόσμο της Τριφυλίας, καθώς οι παραγωγοί βλέπουν τη χρονιά να εξελίσσεται δυσμενώς, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει και το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουν επωμιστεί.

Επιπλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τριφυλία είναι από τις μεγαλύτερες θερμοκηπιακές περιοχές της χώρας και το εισόδημα αρκετών αγροτικών οικογενειών εξαρτάται από τις καλλιέργειες αυτές.

Είναι χαρακτηριστικό πως αρκετοί παραγωγοί θερμοκηπίων προχωρούν στην πρόωρη εκρίζωση των καλλιεργειών τους ειδικά αγγουριών πριν ουσιαστικά ολοκληρωθεί ο κύκλος της καλλιέργειας, αφού δεν βλέπουν να υπάρχει κάποια προοπτική. Επίσης το ίδιο γίνεται και σε αρκετές περιπτώσεις καλλιέργειας ντομάτας όπου εκεί παράλληλα υπήρξαν προβλήματα από ιώσεις και προσβολές.

Η κατρακύλα των τιμών ξεκίνησε μετά το Πάσχα, όπως μας επισημαίνουν οι παραγωγοί, παρά μια μικρή ανάκαμψη που υπήρξε ένα δεκαήμερο, στη συνέχεια έγινε ακόμη μεγαλύτερη, αφού έφτασαν στο σημείο να μην υπάρχει ζήτηση.

Κύρια αιτία θεωρείται η έλλειψη αγοραστικής δύναμης, σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου παραγωγής και τη μείωση των εξαγωγών.

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας μας επισήμανε: «Τα αγγούρια από το Πάσχα και μετά έχουν πάρει την κάτω βόλτα στις τιμές και έχουν φτάσει μέχρι να είναι αζήτητα. Εχουμε φτάσει στο σημείο να τα πετάμε, δεν πωλούνται καθόλου. Έχει παίξει ρόλο ότι σε πολλές περιοχές τώρα υπάρχει παραγωγή, αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλές καλλιέργειες αγγουριού να ξεριζώνονται πριν την ώρα τους. Στις ντομάτες επίσης ίδια κατάσταση από το τέλος Μαΐου και μετά υπάρχει μεγάλη πτώση.

Μέχρι το Πάσχα κάπως είχαν κρατηθεί οι τιμές, μετά άρχισε η πτώση, αλλά μετά το Πάσχα είναι ο κύριος όγκος της παραγωγής μας.

Από τις αρχές Ιουνίου σε όλα τα κηπευτικά υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές, στα αγγούρια , ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, φασόλια, αλλά και στα καρπούζια όσα δεν κόπηκαν νωρίς, ένα ποσοστό τους έμεινε στα χωράφια.

Η χρονιά εξελίχθηκε σε αρκετά δύσκολη και σίγουρα μας δημιουργεί ανασφάλεια και επιφυλακτικότητα για το μέλλον, το κόστος καλλιέργειας είναι πολύ υψηλό δεν μπορεί να βγει πέρα έτσι. Ξεκινάνε και έχουν μπει κάποιες φυτεύσεις για τη καλοκαιρινή περίοδο μήπως καλυφθούν τα έξοδα της πρώτης καλλιέργειας».

Ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών τόνισε: «Οι τιμές στα κηπευτικά είναι πολύ χαμηλές, είναι μέχρι και αζήτητα. Στα αγγούρια ένα μήνα τώρα οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να τα ξεριζώνουν ένα μήνα πριν ολοκληρωθεί η καλλιέργεια. Μετά το Πάσχα οι τιμές κατρακύλησαν με εξαίρεση ένα διάστημα δέκα ημερών που υπήρξε μια μικρή ανάκαμψη. Όμως σχεδόν δύο μήνες τώρα οι τιμές είναι πολύ χαμηλές πολύ κάτω από το κόστος, για αυτό και δεν συμφέρει να συνεχιστεί η καλλιέργεια.

Στις ντομάτες επίσης οι τιμές είναι χαμηλές, μόλις αυξήθηκαν οι ποσότητες παραγωγής και άρχισε ο κύριος όγκος, οι τιμές έπεσαν. Μετά τις 25 Μαΐου οι τιμές ήταν χαμηλές, ενώ υπήρξαν και προβλήματα από την τούτα αλλά και από ίωση με αποτέλεσμα κάποιες καλλιέργειες να ξεριζωθούν.

Ο κύριος όγκος της παραγωγής πωλήθηκε στα όρια του κόστους και κάτω από αυτά. Μόνο στην αρχή ήταν λίγο καλές οι τιμές.

Δεν υπάρχει δυναμική στην αγορά, οι λαχαναγορές είναι «νεκρές», η ζήτηση είναι ελάχιστη, αυτός είναι ο κύριος λόγος. ενώ παράλληλα αυξήθηκε η παραγωγή αφού και άλλες περιοχές της Ελλάδας ξεκίνησαν την παραγωγή, επίσης σταμάτησαν οι εξαγωγές αφού ξεκίνησαν να βγάζουν και οι βαλκανικές χώρες και έτσι έπεσαν οι τιμές.

Τώρα ξεκινά σιγά σιγά η δεύτερη καλλιέργεια και πιο πολύ θα φυτευτούν στα μέσα Ιουλίου με την ελπίδα να καλυφθεί το κόστος και κάποιο από το κόστος της πρώτης καλλιέργειας».