Παρουσίαση επιστημονικής μελέτης στην Καλαμάτα: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια

“Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις παραγωγικές περιοχές ελαιοκαλλιέργειας της Μεσσηνίας”, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που θα γίνει αύριο Τρίτη στις 7.30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστεί επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια ενώ ομιλητές θα είναι η καθηγήτρια κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δρ. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου και ο γεωπόνος – Επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Δρ. Ηλίας Κάλφας.

Διοργανωτές είναι το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, η ΚΑΕΜ Living Lab, η European Network og Living Labs, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Ενωση Μεσσηνίας.