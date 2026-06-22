Παρουσίαση επιστημονικής μελέτης στην Καλαμάτα: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια

Κατά την εκδήλωση θα παρουσιαστεί επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια ενώ ομιλητές θα είναι η καθηγήτρια κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δρ. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου και ο γεωπόνος – Επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Δρ. Ηλίας Κάλφας.
Διοργανωτές είναι το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, η ΚΑΕΜ Living Lab, η European Network og Living Labs, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Ενωση Μεσσηνίας.