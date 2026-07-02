Αυξημένα χρήματα από εκκαθάριση επιδότησης σε αγρότες και παραγωγούς μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερα χρήματα – σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερα - απ’ ότι υπολόγιζαν, πήραν αγρότες και παραγωγοί και της Μεσσηνίας, από την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης, μετά τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, που πληρώθηκε αυτές τις μέρες, που πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους την Κυριακή 28 Ιουνίου.

Μια κίνηση της κυβέρνησης με στόχο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα στον αγροτικό κόσμο μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να δείξει ότι επιχειρεί να εφαρμόσει δικαιοσύνη και να καταβάλλει τις επιδοτήσεις σε αυτούς που τις δικαιούνται. Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, μετά ους ελέγχους που έγιναν και κάποιοι βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, πιστώθηκε στους λογαριασμούς δικαιούχων ενισχύσεων συνολικό ποσό πάνω από 617 εκ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά προγραμματιστεί, με στρεμματικές ενισχύσεις, ειδικά για eco-shemes και συνδεδεμένες, σχεδόν διπλάσιες αυτών που αποδίδονταν στους παραγωγούς τα προηγούμενα χρόνια.

Η αύξηση, με βάση πηγές μας, αφορά τα οικολογικά σχήματα (κλαδέματα, χορτοκοπή, χρήση δακοπαγίδων, κομποστοποίηση).

Από την Ενωση Μεσσηνίας μας πληροφόρησαν ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, γι’ αυτό και κάποιοι δικαιούχοι δεν έχουν πληρωθεί και αναμένεται να πληρωθούν σε επόμενη φάση, ανάλογα με τα ευρήματα. Μας είπαν, επίσης, ότι παραγωγοί που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα στην Ενωση, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της και με το ΑΦΜ τους να ενημερώνονται για τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν με ελέγχους και πληρωμές.

Γ.Σ.