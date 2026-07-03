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Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2026 17:18

Σύσκεψη αγροτικών συλλόγων στο Χανδρινού

Γράφτηκε από την

Σύσκεψη αγροτικών συλλόγων στο Χανδρινού

Navarino Agora

 

Σε επείγουσα ανοιχτή σύσκεψη για τα μεγάλα προβλήματα του χωριού τους, καλούν οι σύλλογοι του Χανδρινού, ο Αγροτικός Σύλλογος, ο Χανδριναϊκός και το αρδευτικό σωματείο “Κότινος”, μεθαύριο Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού.

Στην κοινή ανακοίνωση – πρόσκλησή τους σημειώνουν:

“Διεκδικούμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του χωριού μας:

Γεώτρηση:  Άμεση καταγγελία και σταμάτημα της παράνομης υπεράντλησης από ιδιωτική εταιρεία σε απαλλοτριωμένη γεώτρηση.

Αγροτικοί δρόμοι: Άμεση αποκατάσταση για ασφαλή πρόσβαση στα κτήματά μας.

Αποκλεισμός του χωριού: Γενικός αποκλεισμός του τόπου μας, από την κατάργηση των λεωφορείων, αλλά και την πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών.

Καλούμε δημόσια τον δήμαρχο Πύλου-Νέστορος και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ να έρθουν στην πλατεία του χωριού, εφόσον αρνήθηκαν το προγραμματισμένο ραντεβού μαζί μας στο Δημαρχείο και να δώσουν απαντήσεις μπροστά σε όλο το χωριό.

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη. Δεν πάει άλλο με την αδιαφορία και την κοροϊδία”.

Κατηγορία Αγροτικά
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