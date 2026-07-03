Σύσκεψη αγροτικών συλλόγων στο Χανδρινού

Στην κοινή ανακοίνωση – πρόσκλησή τους σημειώνουν:
“Διεκδικούμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του χωριού μας:
Γεώτρηση: Άμεση καταγγελία και σταμάτημα της παράνομης υπεράντλησης από ιδιωτική εταιρεία σε απαλλοτριωμένη γεώτρηση.
Αγροτικοί δρόμοι: Άμεση αποκατάσταση για ασφαλή πρόσβαση στα κτήματά μας.
Αποκλεισμός του χωριού: Γενικός αποκλεισμός του τόπου μας, από την κατάργηση των λεωφορείων, αλλά και την πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών.
Καλούμε δημόσια τον δήμαρχο Πύλου-Νέστορος και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ να έρθουν στην πλατεία του χωριού, εφόσον αρνήθηκαν το προγραμματισμένο ραντεβού μαζί μας στο Δημαρχείο και να δώσουν απαντήσεις μπροστά σε όλο το χωριό.
Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη. Δεν πάει άλλο με την αδιαφορία και την κοροϊδία”.