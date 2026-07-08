Αύξηση παραγωγής και μείωση τιμής ελαιολάδου - Προβλέψεις της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή αγορά

Σε μια νέα φάση αναπροσαρμογής φαίνεται να εισέρχεται η ευρωπαϊκή αγορά ελαιόλαδου, καθώς οι προβλέψεις για την περίοδο 2026/2027 συνδυάζουν προοπτική αυξημένης παραγωγής, μικρή υποχώρηση της κατανάλωσης στην ΕΕ και συνεχιζόμενη πίεση στις τιμές παραγωγού.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις της Κομισιόν δείχνει ότι η αγορά αφήνει πίσω της την περίοδο έντονης ανόδου των τιμών και κινείται πλέον σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης προσφοράς, αλλά πιο συγκρατημένης ζήτησης.

Σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Κομισιόν για τις γεωργικές αγορές, στις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες και ικανοποιητική διαθεσιμότητα νερού. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν προσδοκίες για μια καλή σοδειά την περίοδο 2026/2027, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκομιδή δεν θα επηρεαστεί από ακραία ή δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

Η προσδοκία αυξημένης παραγωγής έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές. Όπως αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, από τα τέλη Απριλίου οι τιμές παραγωγού ελαιόλαδου στην ΕΕ ακολουθούν πτωτική πορεία. Η τάση αυτή συνδέεται με τις εκτιμήσεις για καλύτερη συγκομιδή στις κύριες χώρες παραγωγής, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση αυξημένης προσφοράς στην αγορά.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Ισπανία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα της ΕΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του συστήματος Poolred, για την περίοδο 30 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου, η τιμή παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώθηκε στα 3,70 ευρώ το κιλό, από 3,80 ευρώ. Το παρθένο ελαιόλαδο υποχώρησε στα 3,17 ευρώ το κιλό, από 3,23 ευρώ, ενώ το lampante κινήθηκε στα 2,98 ευρώ το κιλό. Συνολικά, οι τιμές στην Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση ελαιόλαδου στην ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει μικρή μείωση, επιστρέφοντας στον πενταετή μέσο όρο των περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά δεν αναμένεται να κινηθεί με ιδιαίτερη δυναμική, παρά τη βελτίωση των συνθηκών στην παραγωγή.

Αντίβαρο στη συγκρατημένη ευρωπαϊκή κατανάλωση αποτελούν οι εξαγωγές. Η Κίνα διπλασίασε τις εισαγωγές της μέχρι τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024/2025, ενώ αυξημένες εμφανίζονται και οι αποστολές προς τη Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Αντίθετα, μειωμένες είναι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ από την αρχή του εμπορικού έτους.

Παράλληλα, η Τυνησία παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής ελαιόλαδου της ΕΕ. Λόγω των χαμηλότερων τιμών, οι εισαγωγές τυνησιακού ελαιόλαδου αναμένεται να αυξηθούν κατά 24%, φτάνοντας τους 225.000 τόνους.

Με αυτά τα δεδομένα, η νέα σεζόν διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης παραγωγικής προοπτικής, περιορισμένης κατανάλωσης στην ΕΕ και πιεσμένων τιμών παραγωγού, με τις διεθνείς αγορές να αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ισορροπία του κλάδου.