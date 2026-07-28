Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο διαβόητος κακοποιός «Εντικ» – Φέρεται να συνδέεται με δολοφονίες μελών της Greek Mafia

Τον διαβόητο κακοποιό «Έντικ» και τον υπαρχηγό του συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές του Ντουμπάι. Ο εν λόγω άνδρας φέρεται να είναι ο αρχηγός της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ειδικεύεται στο παράνομο εμπόριο τσιγάρων σε πολλές χώρες.

Στη σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης, γνωστού με το προσωνύμιο «Έντικ», ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει δράση και στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι δύο άνδρες είχαν διαφύγει έπειτα από τη σειρά δολοφονικών επιθέσεων σε βάρος ηγετικών στελεχών της αποκαλούμενης «Greek Mafia», με τα οποία φέρονται να βρίσκονταν σε ανοιχτή αντιπαράθεση.

Τα μέλη της οργάνωσής του φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρησμών και ανθρωποκτονιών, ενώ φέρονται να εκτέλεσαν και όλα τα μέλη της λεγόμενης Greek Mafia.

Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές μόλις, κατάλαβαν πως οι αρχές του Ντουμπάι συνέλαβαν τον Έντικ, ζήτησαν την έκδοση και του ίδιου αλλά και του υπαρχηγού του. Αναμένεται η απάντηση από το Ντουμπάι.