Μεσσηνία: Ενημερωτική ημερίδα για το γλοιοσπόριο στη Σπηλιά

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σπηλιά, στις 8 το βράδυ.

Ομιλητές θα είναι οι Αντώνης Παρασκευόπουλος, γεωπόνος πρώην διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αναστασία Παπαγεωργίου γεωπόνος υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέλλα Μπίτσικα γεωπόνος, υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι «Η ασθένεια του γλοιοσπόριου:νέες τεχνολογίες και μελλοντικές προοπτικές», «Ολοκληρωμένη διαχείριση του γλοιοσπορίου στην ελιά», «Alternaria spp:μια νέα φυτοπαθολογική πρόκληση στην ελαιοκαλλιέργεια». Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και ερωτήσεις.

Κ.Μπ.