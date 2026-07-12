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Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026 15:51

Μεσσηνία: Ενημερωτική ημερίδα για το γλοιοσπόριο στη Σπηλιά

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Μεσσηνία: Ενημερωτική ημερίδα για το γλοιοσπόριο στη Σπηλιά

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Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Γλοιοσπόριο: σύγχρονες προκλήσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης» διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπηλιάς «Ο Ερμής».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Σπηλιά, στις 8 το βράδυ.
Ομιλητές θα είναι οι Αντώνης Παρασκευόπουλος, γεωπόνος πρώην διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αναστασία Παπαγεωργίου γεωπόνος υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Στέλλα Μπίτσικα γεωπόνος, υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι «Η ασθένεια του γλοιοσπόριου:νέες τεχνολογίες και μελλοντικές προοπτικές», «Ολοκληρωμένη διαχείριση του γλοιοσπορίου στην ελιά», «Alternaria spp:μια νέα φυτοπαθολογική πρόκληση στην ελαιοκαλλιέργεια». Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και ερωτήσεις.
Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Αγροτικά
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