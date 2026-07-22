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Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026 14:03

Σημαντικές επισημάνσεις στην ημερίδα για το γλοιοσπόριο

Γράφτηκε από τον

Σημαντικές επισημάνσεις στην ημερίδα για το γλοιοσπόριο

Navarino Agora

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Σπηλιά Τριφυλίας η ημερίδα με θέμα «Γλοιοσπόριο: σύγχρονες προκλήσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης» που διοργάνωσε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπηλιάς «Ο Ερμής».

Νέοι επιστήμονες με καταγωγή από τη περιοχή, αλλά και ο έμπειρος γεωπόνος πρώην διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος, αναφέρθηκαν στο μεγάλο εχθρό της ελιάς που την περσινή χρονιά προκάλεσε πολλά προβλήματα στους ελαιώνες.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό της προέδρου του Συλλόγου Ρίτσας Δημητροπούλου -    Μπίτσικα που καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και προλόγισε τους ομιλητές. Επιπλέον χαιρετισμό απεύθυναν συγχαίροντας τους διοργανωτές για αυτή την ενημερωτική ημερίδα ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλης Τσολονδρές και η πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Τριφυλίας Σπυριδούλα Μπέσα.

Ομιλητές ήταν ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, γεωπόνος πρώην διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, η Αναστασία Παπαγεωργίου, γεωπόνος υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Στέλλα Μπίτσικα γεωπόνος, υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα θέματα που ανέπτυξαν ήταν: «Η ασθένεια του γλοιοσπόριου:    νέες τεχνολογίες και μελλοντικές προοπτικές», «Ολοκληρωμένη διαχείριση του γλοιοσπορίου στην ελιά», «Alternaria spp: μια νέα φυτοπαθολογική πρόκληση στην ελαιοκαλλιέργεια».
Το παρών έδωσαν και αρκετοί νέοι γεωπόνοι της περιοχής και μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε διάλογος με ερωτήσεις από το κοινό.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Αγροτικά
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