Αγροτικές επιδοτήσεις: Εως 31/10 η προκαταβολή για όσους υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έως 15/9

Την πρόθεση της κυβέρνησης να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου η προκαταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων για όσους παραγωγούς υποβάλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έως τις 15 Σεπτεμβρίου εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αφορμή την ενεργοποίηση της νέας εφαρμογής myAGRO για την υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης του 2026.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ ενημερώθηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και υπηρεσιακά στελέχη για τις δυνατότητες της νέας πλατφόρμας.

Η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο και μέσω αυτής οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026 για τη λήψη των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Παράλληλα, μέσω της ίδιας εφαρμογής θα υποβάλλονται αιτήσεις και για άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα του πρωτογενούς τομέα όταν αυτά είναι ενεργά.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η εφαρμογή αντλεί αυτόματα στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, όπως το φορολογικό μητρώο, το Ε9, τα myDATA και τις δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης, καθώς και από το Κτηματολόγιο, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη υποβολή των αιτήσεων. Παράλληλα, διευρύνεται ο κύκλος των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών, καθώς πλέον τη δυνατότητα αυτή έχουν δασολόγοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι, λογιστές και λογιστικά γραφεία.

Στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Πριν από 15 μήνες πήραμε ως κυβέρνηση μία τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ήταν μία απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών, κτηνοτροφικών επιδοτήσεων στους Έλληνες παραγωγούς. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι γι’ αυτή μας την επιλογή.

Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά ειδικά την ΑΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν να φτάσουμε στο σημείο αφενός να καταβάλλουμε τις ενισχύσεις στην ώρα τους με μεγαλύτερη διαφάνεια απ’ ό,τι γινόταν στο παρελθόν και να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρουσιάσουμε τη νέα, ουσιαστικά κρατική, πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων.

Μία πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μία πολύ απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση και φυσικά με τις μέγιστες δυνατές διαλειτουργικότητες και με το Κτηματολόγιο και με τα στοιχεία της Φορολογικής Αρχής.

Είναι πράγματι μία πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να ενθαρρύνω τους παραγωγούς μας να ενημερωθούν, με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, όσο καλύτερα μπορούν για τις δυνατότητες αυτής της νέας πλατφόρμας.

Εξάλλου, φέτος δοκιμάζουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε κάνει στο παρελθόν: για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31η Οκτωβρίου. Και για τις υπόλοιπες φυσικά αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30η Νοεμβρίου.

Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε, επιτέλους, να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Και πιστεύω ότι είναι μία πρωτοβουλία την οποία χαιρετίζουν όλοι οι φορείς του αγροτικού κόσμου, του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ για την πολύ σημαντική υποστήριξη την οποία παρείχαν στην ΑΑΔΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής.

Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά, τελικά, αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα, με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν, ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα σε αυτούς τους πόρους εξ αρχής».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί ένα σημαντικό ψηφιακό έργο που αναπτύχθηκε από στελέχη της Αρχής, με αυξημένους ελέγχους, αξιοποίηση στοιχείων της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και νέο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων από περισσότερες επαγγελματικές κατηγορίες.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) Παύλος Σατολιάς σημείωσε ότι η νέα αίτηση και η διασύνδεση των δεδομένων αναμένεται να συμβάλουν στον εξορθολογισμό των ενισχύσεων, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να καταλήγουν στους πραγματικούς παραγωγούς, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια δύσκολη μεταβατική περίοδο.

Ο εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) Ρήγας Γιοβανόπουλος δήλωσε ότι το νέο ΟΣΔΕ δημιουργεί ένα ασφαλέστερο πλαίσιο για τους παραγωγούς και το κράτος, αντιμετωπίζοντας διαχρονικά προβλήματα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, ενώ υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια ολοκλήρωσης του νέου συστήματος.