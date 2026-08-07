Παρατυπίες στην αγορά ελαιολάδου στην Ιταλία

Εκτεταμένες παρατυπίες στην αγορά ελαιολάδου αποκάλυψαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι ιταλικές αρχές, οδηγώντας την κυβέρνηση στην περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εμπορίας.

Σύμφωνα με το Olive Oil Times, η επιχείρηση αποκάλυψε παραβάσεις που αφορούσαν την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του ελαιολάδου, ενώ κατασχέθηκαν προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 10,3 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν οι ισχυρισμοί για την ποιότητα και την προέλευση του προϊόντος. Εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι περίπου 30 τόνοι ελαιολάδου, που διακινούνταν ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ήταν στην πραγματικότητα λαμπάντε, δηλαδή ελαιόλαδο ακατάλληλο για απευθείας κατανάλωση, το οποίο πρέπει πρώτα να υποστεί εξευγενισμό.

Παράλληλα, οι ελεγκτές δέσμευσαν προσωρινά περίπου 350 τόνους ελαιολάδου, καθώς δεν υπήρχαν τα απαραίτητα έγγραφα που να τεκμηριώνουν την προέλευση και τη διακίνησή του, ενώ κατασχέθηκαν ακόμη 270 λίτρα λόγω παράνομης χρήσης προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) στην επισήμανση.

Συνολικά, οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε περισσότερους από 5.000 τόνους ελαιολάδου, έλαβαν δεκάδες δείγματα για εργαστηριακές αναλύσεις και διαβίβασαν ορισμένες υποθέσεις στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στην Ιταλία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μόνο το 2024 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 8.200 επιθεωρήσεις στον τομέα των φυτικών ελαίων, κυρίως του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Σχεδόν το 23% των δειγμάτων παρουσίασε παρατυπίες, το 19% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν βρέθηκε εκτός κανονιστικού πλαισίου, ενώ επιβλήθηκαν 896 διοικητικές κυρώσεις, καταγράφηκαν 72 ποινικές υποθέσεις και πραγματοποιήθηκαν 76 κατασχέσεις, με συνολικά 455.000 κιλά μη συμμορφούμενου ελαιολάδου να αποσύρονται από την αγορά.

ο δημοσίευμα του Olive Oil Times αναφέρει ακόμη ότι οι ιταλικές αγροτικές οργανώσεις θεωρούν πως το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η ιχνηλασιμότητα. Ο πρόεδρος της Copagri, Τομάζο Μπατίστα, υποστηρίζει ότι μεγάλες ποσότητες εισαγόμενου ελαιολάδου εισέρχονται στην Ιταλία χωρίς να αναλύονται κατά την άφιξή τους και στη συνέχεια, μέσω παράνομων πρακτικών, μπορούν να εμφανιστούν ως ιταλικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Για τον λόγο αυτό προτείνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού διαβατηρίου που θα συνοδεύει κάθε παρτίδα από τη χώρα προέλευσης έως την τυποποίηση, ώστε να μην είναι δυνατή η αλλοίωση της ταυτότητάς της

(Φωτογραφία αρχείου)