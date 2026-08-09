Ψεκασμοί δακοκτονίας από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας

Συνεχίζονται οι δολωματικοί ψεκασμοί στο πλαίσιο του 2ου κύκλου ψεκασμών από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας για τη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ψεκασμοί θα γίνουν, στη ΔΚ Κυπαρισσίας, την ΤΚ Αρμενιών, την ΤΚ Καλού Νερού, την ΤΚ Αγαλιανής και Προδρόμου, την ΤΚ Ελαίας και Καρυών.

Επισημαίνεται ότι: Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της ειδικής σήμανσης, οι εργολάβοι ψεκασμού δεν φέρουν καμία ευθύνη. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών.

Οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους για την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και να αναφέρουν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. Οι ελαιοπαραγωγοί τις ημέρες των ψεκασμών να ανοίξουν τυχόν περιφραγμένα λιοστάσια για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.

Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα, δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει να έχουν απομακρυνθεί πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους. Για την ασφάλεια των συνεργείων, οι ελαιοκαλλιεργητές οφείλουν να έχουν καθαρίσει τα λιοστάσια από διάφορα εμπόδια και ζιζάνια, ώστε να είναι προσβάσιμα και ασφαλή για τα συνεργεία ψεκασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ ΠΕ Τριφυλίας, στα τηλέφωνα 2761361503, 501 και e-mail: mesk104@pe-messinias.gr.

Κ.Μπ.