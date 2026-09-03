Ανησυχεί η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου - Κάτω από τα 4 ευρώ άνοιξε η αγορά τον Σεπτέμβριο

Ανησυχία προκαλεί στις τάξεις των Μεσσήνιων ελαιοπαραγωγών η τιμή κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό με την οποία άνοιξε η αγορά του ελαιόλαδου τον Σεπτέμβριο.

Ιδιαίτερα προβληματισμένοι είναι όσοι παραγωγοί έχουν ακόμα απούλητο ελαιόλαδο στις δεξαμενές τους και ανέμεναν ανάκαμψη των τιμών μετά τη θερινή περίοδο.

Στη Μεσσηνία η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας 0,3 γραμμών διαμορφώνεται πλέον στα 3,90 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δελτίου Τιμών του ΣΕΔΗΚ. Η υποχώρηση κάτω από το όριο των 4 ευρώ ενισχύει την αβεβαιότητα, καθώς πλησιάζει σταδιακά και η νέα ελαιοκομική περίοδος, ενώ στις δεξαμενές εξακολουθούν να υπάρχουν ποσότητες της προηγούμενης παραγωγής.

Στην ελληνική αγορά οι τιμές παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο ΣΕΔΗΚ, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κυμαίνεται από 3,20 ευρώ το κιλό στην Κέρκυρα μέχρι 4 ευρώ στη Λακωνία. Η Μεσσηνία, με 3,90 ευρώ για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3, βρίσκεται επομένως κοντά στο ανώτερο επίπεδο της ελληνικής αγοράς, χωρίς όμως να καταφέρνει να διατηρήσει το «φράγμα» των 4 ευρώ.

Αυτό είναι και το στοιχείο που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό στους παραγωγούς που επέλεξαν να κρατήσουν το προϊόν τους. Η προσδοκία ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα προς το τέλος της εμπορικής περιόδου θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Καθοριστική για την πορεία της διεθνούς αγοράς παραμένει η Ισπανία, καθώς είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ελαιόλαδου στον κόσμο. Στην Ανδαλουσία η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας έως 0,8 γραμμών διαμορφώνεται στα 3,49 ευρώ το κιλό.

Το παρθένο ελαιόλαδο, με οξύτητα κάτω από 2 γραμμές, βρίσκεται στα 3,09 ευρώ, ενώ το λαμπάντε στα 3,07 ευρώ το κιλό.

Η ισπανική τιμή λειτουργεί ως σημαντικό σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη μεσογειακή αγορά. Με αυτή τη σύγκριση, τα 3,90 ευρώ της Μεσσηνίας παραμένουν κατά 40 λεπτά υψηλότερα από τη μέση τιμή του ισπανικού εξαιρετικά παρθένου στην Ανδαλουσία.

Εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η Ιταλία, όπου η περιοχή προέλευσης και κυρίως η πιστοποίηση του προϊόντος δημιουργούν πολύ μεγαλύτερο εύρος τιμών.

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πωλείται από 4,40 έως 12 ευρώ το κιλό, ενώ το παρθένο κυμαίνεται από 3,50 έως 3,80 ευρώ και το λαμπάντε από 2,80 έως 3 ευρώ. Ακόμη υψηλότερα κινούνται ορισμένα πιστοποιημένα ελαιόλαδα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, με τις τιμές τους να φτάνουν από 7,50 έως 12 ευρώ το κιλό.

Η ιταλική αγορά επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την τεράστια εμπορική απόσταση που μπορεί να δημιουργήσει η διαφοροποίηση, η πιστοποίηση και η ισχυρή ταυτότητα προέλευσης ενός ελαιόλαδου.

Στην Τυνησία, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξαγωγικές χώρες της Μεσογείου, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας έως 0,8 γραμμών διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 3,71 ευρώ το κιλό. Το λαμπάντε βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, στα 2,68 ευρώ.

Επομένως η τιμή των 3,90 ευρώ στη Μεσσηνία παραμένει υψηλότερη τόσο από τη μέση τιμή της Ανδαλουσίας όσο και από εκείνη της Τυνησίας. Η διαφορά όμως είναι σχετικά περιορισμένη και δεν δημιουργεί προς το παρόν τις προϋποθέσεις για σημαντική ανοδική κίνηση της εγχώριας αγοράς.

Το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου βρίσκει έτσι τους Μεσσήνιους ελαιοπαραγωγούς αντιμέτωπους με μια αγορά που εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις. Για όσους έχουν ήδη διαθέσει την παραγωγή τους το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη νέα ελαιοκομική περίοδο. Για όσους όμως εξακολουθούν να έχουν περσινό ελαιόλαδο στις δεξαμενές, κάθε νέα υποχώρηση της τιμής περιορίζει τις προσδοκίες ότι η αναμονή θα αποδειχθεί τελικά συμφέρουσα.

Θ.Λ.