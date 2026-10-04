Αυξημένη η παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία - Οι προβλέψεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή αγορά

Πάνω από 1,6 εκατ. τόνους ελαιολάδου αναμένεται να παράγει η Ισπανία τη νέα ελαιοκομική περίοδο 2026/27, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη πρόβλεψη του ισπανικού υπουργείου Γεωργίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά λίγο πριν από τη γενίκευση της συγκομιδής.

Η παραγωγή εκτιμάται συγκεκριμένα στους 1.602.596 τόνους, αυξημένη κατά περίπου 23% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, όπως αναμενόταν, θα προέλθει από την Ανδαλουσία. Η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική Περιφέρεια της Ισπανίας αναμένεται να φθάσει τους 1.261.200 τόνους, καταγράφοντας αύξηση περίπου 29%.

Μόνο η επαρχία της Χαέν, που αποτελεί το κέντρο της παγκόσμιας ελαιοπαραγωγής, αναμένεται να παράγει περίπου 575.000 τόνους.

Οι προβλέψεις παραμένουν πάντως προκαταρκτικές. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν επηρεάσει κυρίως τους ξηρικούς ελαιώνες και η τελική ποσότητα θα εξαρτηθεί τόσο από τις καιρικές συνθήκες των επόμενων εβδομάδων όσο και από τις αποδόσεις του ελαιοκάρπου σε λάδι.

Η μεγάλη ισπανική παραγωγή αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν συνυπολογιστούν τα αποθέματα με τα οποία περνά η χώρα στη νέα ελαιοκομική περίοδο.

Η συνολική διαθεσιμότητα μπορεί να πλησιάσει τα 2 εκατ. τόνους, δημιουργώντας συνθήκες σημαντικά διαφορετικές από εκείνες που επικρατούσαν πριν από λίγα χρόνια, όταν η ξηρασία είχε περιορίσει δραστικά την ισπανική παραγωγή και είχε οδηγήσει τις διεθνείς τιμές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η ισπανική κυβέρνηση εξετάζει ήδη τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 167 bis της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, το οποίο επιτρέπει τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της προσφοράς όταν δημιουργούνται σοβαρές ανισορροπίες στην αγορά.

Μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει προσωρινή απόσυρση ποσοτήτων ελαιολάδου από την αγορά, προκειμένου να αποτραπεί μεγάλη συγκέντρωση προσφοράς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται αφού διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για τη νέα παραγωγή.

Οι ισπανικές προβλέψεις έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία, καθώς η Ισπανία αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών στη διεθνή αγορά ελαιολάδου.

Το ισπανικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο κινείται ήδη σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας, ενώ η είσοδος μιας παραγωγής άνω των 1,6 εκατ. τόνων αυξάνει σημαντικά την προσφορά στην αγορά.

Από την άλλη πλευρά, στην Ιταλία οι εκτιμήσεις δείχνουν μικρότερη νέα παραγωγή, γεγονός που μπορεί να αυξήσει στη διάρκεια της περιόδου τις ανάγκες της χώρας για εισαγωγές από την Ισπανία, την Ελλάδα και άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες.

Για τους Μεσσήνιους παραγωγούς, επομένως, οι επόμενες εβδομάδες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η πραγματική ισπανική παραγωγή, οι αποδόσεις των πρώτων ελαιοποιήσεων, η πορεία των αποθεμάτων και οι πρώτες εμπορικές πράξεις της νέας σοδειάς θα δείξουν σε ποια επίπεδα μπορεί να ισορροπήσει η ευρωπαϊκή αγορά κατά την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου.