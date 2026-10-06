Παράσταση διαμαρτυρίας αγροτών αύριο στην Καλαμάτα

Σύμφωνα με την ενημέρωση, προσυγκέντρωση θα γίνει στον παλιό σταθμό του ΟΣΕ στη Μεσσήνη.

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους στην παράσταση διαμαρτυρίας, σημειώνοντας: “Φτάνουν οι υποσχέσεις, φτάνουν τα ημίμετρα, ήρθε η ώρα να δοθούν ουσιαστικές λύσεις. Βλέπουμε το κόστος παραγωγής να έχει εκτιναχθεί (2,20 ευρώ το πετρέλαιο) τα λιπάσματα και οι σπόροι στον θεό, οι τιμές των προϊόντων, όμως, στα τάρταρα (ας δει κάποιος μόνο τη τιμή του λαδιού που βρίσκεται), ενώ οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αγοράζουν πανάκριβα τα προϊόντα μας. Βλέπουμε τους κτηνοτρόφους να χάνουν τα κοπάδια τους και να μην ξέρουν αν θα μπορέσουν να τα ξαναφτιάξουν. Βλέπουμε συναδέλφους να φεύγουν από το επάγγελμα, γιατί δεν μπορούν ΝΑ ζήσουν πλέον από την παραγωγή τους. Μας είπαν θα μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για να μην έχουμε ξανά προβλήματα με τις επιδοτήσεις και αυτό που βλέπουμε είναι να μην παίρνουμε επιδοτήσεις. Βλέπουμε μέσα από έρευνες της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής (Σεπτέμβριος 2026) τη σαπίλα τους συστήματος των επιδοτήσεων μας.

Όλα αυτά για εμάς δείχνουν μόνο ένα πράγμα: Τα αιτήματά μας είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Μόνο με την ικανοποίηση των αιτημάτων μας εμείς θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, θα μπορέσουμε να μείνουμε στα χωριά μας και στα κτήματά μας.

Η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας δηλώνει:

“Ζητάμε άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μας, γιατί θα μας βρίσκουν μπροστά τους μέχρι να το κάνουν.

Για να μπορέσουμε να ζήσουμε ζητάμε:

Εδώ και τώρα καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση. Κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση σε μέσα - εφόδια, κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε όλα τα προϊόντα που οι τιμές τους έχουν καταρρεύσει κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική - αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ.). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Οσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ - ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων, λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Αμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ. Ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ, για την πολεμική προετοιμασία, όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων. Nα μην υπάρξει καμία επιβάρυνση των πραγματικών αγροτών και του ελληνικού λαού. Να πληρώσουν άμεσα η κυβέρνηση, οι εμπλεκόμενες εταιρείες και όλοι όσοι αγρότες-μαϊμού οικειοποιήθηκαν παράνομα τα κονδύλια. Να παύσουν με νομοθετική ρύθμιση αμέσως όλες οι διώξεις σε βάρος των αγροτών που αγωνίζονται για το ψωμί τους. Nα μπει ένα οριστικό τέλος στο αίσχος του ΟΣΔΕ, με τις αιτήσεις και τις μελέτες να γίνονται εντελώς δωρεάν από στελεχωμένες κρατικές υπηρεσίες, χωρίς τις χαράτσι-προμήθειες των ιδιωτικών ΚΥΔ. Να επιστραφεί τώρα το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, που στερήθηκε ο αγροτόκοσμος από τα λαμόγια όλα αυτά τα χρόνια”.