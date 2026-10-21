Ψεκασμοί δακοκτονίας σε περιοχές της Μεσσηνίας

Σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας πραγματοποιούνται ψεκασμοί δακοκτονίας σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Οπως ενημερώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα σε Πεταλίδι, Λογγά, Αμπελόκηπους, Πήδασο, Αμφιθέα, Αγριλιά, Εύα, Καλαμαρά, Τρίοδο, Διόδια, Τρίκορφο, Καλλιρρόη, Οιχαλία, Κάτω Μέλπεια, Πλάτσα και Τραχήλα.

Ψεκασμοί συνεχίζονται σε Καλλιθέα, Μεταμόρφωση, Καρτερόλι, Πιπερίτσα, Προσήλιο, Αγιο Νικόλαο, Ρίγκλια, Λέικα, Πανιπέρι, Χράνους, Διαβολίτσι, Ανδανία, Λουτρό, Φίλια, Ηλέκτρα, Μάνδρα και Κουκουνάρα.