Στα 672,24 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2024 η αξία της παραγωγής ελαιολάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι 251,75 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 167%, σύμφωνα με τα στοιχεία των περιφερειακών οικονομικών λογαριασμών για τη γεωργία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιστοιχεί πλέον το 30,5% της συνολικής αξίας του παραγόμενου στην Ελλάδα ελαιολάδου, ενώ το συγκεκριμένο προϊόν αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής της περιφέρειας.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2021 στο ελαιόλαδο αντιστοιχούσε το 21,6% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το ποσοστό αυξήθηκε στο 25,2% το 2022 και στο 33,4% το 2023, ενώ το 2024 διαμορφώθηκε στο 33,1%.

Την περίοδο 2021-2024 η συνολική αξία της αγροτικής παραγωγής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκε κατά 74,5%, από 1,16 δισ. ευρώ σε 2,03 δισ. ευρώ. Από τα 866,3 εκατ. ευρώ της συνολικής αύξησης, τα 420,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από την αύξηση της αξίας του παραγόμενου ελαιολάδου.

Ουσιαστικά στο ελαιόλαδο οφείλεται το 48,5% της αύξησης της αξίας της αγροτικής παραγωγής στην Πελοπόννησο κατά την εξεταζόμενη περίοδο, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα του συγκεκριμένου προϊόντος στην περιφερειακή οικονομία.

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών ως προς την αξία του παραγόμενου ελαιολάδου το 2024, μετά την Κρήτη (744,48 εκατ. ευρώ). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα (342,45 εκατ. ευρώ) και στην τέταρτη τα Ιόνια Νησιά (119,76 εκατ. ευρώ).

Η συνολική αξία του παραγόμενου στην Ελλάδα ελαιολάδου ανήλθε το 2024 σε 2,21 δισ. ευρώ έναντι 784,17 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 181,5%. Στην Κρήτη και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιστοιχεί αθροιστικά το 64,2% της συνολικής αξίας της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου.

ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πελοπόννησος συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη αξία παραγωγής ελαιολάδου. Μεταξύ των περιφερειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στη Eurostat για το 2024, η Πελοπόννησος κατατάσσεται στην τέταρτη θέση.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ανδαλουσία της Ισπανίας, όπου η αξία του παραγόμενου ελαιολάδου ανήλθε το 2024 στα 2,5 δισ. ευρώ. Ακολουθούν η Καλαβρία της Ιταλίας με 784,24 εκατ. ευρώ, η Κρήτη με 744,48 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 672,24 εκατ. ευρώ, η Απουλία της Ιταλίας με 479,88 εκατ. ευρώ και η Καστίλλη-Λα Μάντσα της Ισπανίας με 467,95 εκατ. ευρώ.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Σικελία της Ιταλίας με 383,62 εκατ. ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με 342,45 εκατ. ευρώ, το Αλεντέζου της Πορτογαλίας με 297,52 εκατ. ευρώ και η Εξτρεμαδούρα της Ισπανίας με 289,82 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται τρεις ελληνικές, τρεις ισπανικές, τρεις ιταλικές και μία πορτογαλική περιφέρεια.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της Eurostat αφορούν την αξία της παραγωγής σε τρέχουσες τιμές και συνεπώς η αύξηση συνδέεται τόσο με τις μεταβολές των τιμών όσο και με τις διακυμάνσεις του όγκου της παραγωγής. Από τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν προκύπτει η μεταβολή του καθαρού εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών.

Η συμμετοχή του ελαιολάδου στην αγροτική οικονομία της Πελοποννήσου

Έτος Αγροτική παραγωγή (εκατ. ευρώ) Ελαιόλαδο (εκατ. ευρώ) Μερίδιο 2021 1.163,34 251,75 21,6% 2022 1.498,08 377,10 25,2% 2023 1.805,26 603,26 33,4% 2024 2.029,63 672,24 33,1% Μεταβολή +74,5% +167,0% +11,5 μονάδες

Πηγή: Eurostat – Επεξεργασία στοιχείων