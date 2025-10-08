eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2025 12:33

Ημερίδες του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε Καλαμάτα, Σπάρτη και Τρίπολη

Γράφτηκε από την

Ημερίδες του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε Καλαμάτα, Σπάρτη και Τρίπολη

Premium Strom

Το 11ο ΠΤ Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης - επιμόρφωσης των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών, διοργανώνει στη Σπάρτη, στη Τρίπολη και στη Καλαμάτα, ενημερωτικές ημερίδες.

Τα θέματα είναι τα εξής:

Το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της πτωχευτικής διαδικασίας  του Ν. 4738/202.
Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Η δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην Καλαμάτα η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 5.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο REX (Αριστομένους 26, Καλαμάτα).
Εισηγητές θα είναι η οικονομολόγοι Μαριάννα Μπάκα και Στέργιος Στεργίου και ο δικηγόρος Αλέξανδρος Ξηρογιάννης. Την εκδήλωση θα συντονίσει οικονομολόγος Κωνσταντίνος Κρανιώτης.

 

Κατηγορία Επιμελητήρια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις