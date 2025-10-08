Ημερίδες του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε Καλαμάτα, Σπάρτη και Τρίπολη

Το 11ο ΠΤ Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης - επιμόρφωσης των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών, διοργανώνει στη Σπάρτη, στη Τρίπολη και στη Καλαμάτα, ενημερωτικές ημερίδες.

Τα θέματα είναι τα εξής:

Το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της πτωχευτικής διαδικασίας του Ν. 4738/202.

Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα. Η δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην Καλαμάτα η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 5.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο REX (Αριστομένους 26, Καλαμάτα).

Εισηγητές θα είναι η οικονομολόγοι Μαριάννα Μπάκα και Στέργιος Στεργίου και ο δικηγόρος Αλέξανδρος Ξηρογιάννης. Την εκδήλωση θα συντονίσει οικονομολόγος Κωνσταντίνος Κρανιώτης.