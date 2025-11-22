Το νέο Δ.Σ. της Ενωσης Επαγγελματιών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου

Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, στο Παλιό Επιμελητήριο, επί της οδού Χρ. Κουμάντου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης έγινε ο απολογισμός της χρονιάς και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφάσισε ομόφωνα τις ακόλουθες θέσεις: Πρόεδρος: Αντώνιος Κρητικός, Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μέλλιος, Β΄ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Φιλόπουλος, Γενική Γραμματέας: Αιμιλία Βουδικλάρη, Ταμίας: Αντώνιος Σακελλαρόπουλος, Α΄ Μέλος: Γεώργιος Τασσόπουλος, Β΄ Μέλος: Γεώργιος Τσερεφός.