Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα «Δράσεις για Σένα»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το Επιμελητήριο Αρκαδίας –φορείς υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης» (MIS 6001123)– διοργανώνουν την κεντρική ημερίδα σε συνεργασία με τον Δήμο Οιχαλίας. Στόχος είναι η ενημέρωση ανέργων κατοίκων του δήμου για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Η δράση αφορά 500 ανέργους της Π.Ε. Μεσσηνίας (Δήμος Οιχαλίας), εγγεγραμμένους στα μητρώα της ΔΥΠΑ, και περιλαμβάνει συμβουλευτική, κατάρτιση, πρακτική άσκηση, πιστοποίηση προσόντων και εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.200 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, κατά την ημερίδα θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι ειδικότητες κατάρτισης, όπως ορθές παραγωγικές πρακτικές τροφίμων και ποτών, επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών σε τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, καθώς και στελέχη υποστήριξης ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα, θα δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα του έργου: https://arkadia.dek.gr/.