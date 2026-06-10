Το Επιμελητήριο Λακωνίας ζητεί ένταξη στο σχεδιασμό επαναλειτουργίας τρένου

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η επαναφορά του τρένου σε τμήματα του πελοποννησιακού δικτύου δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Περιφέρεια και υπογραμμίζεται ότι η Λακωνία δεν θα πρέπει να μείνει εκτός του σχεδιασμού. Το Επιμελητήριο τονίζει τα οφέλη που θα προκύψουν για το εμπόριο, τον τουρισμό, τη μεταποίηση και την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ ζητά να εξεταστεί η ένταξη του νομού στα μελλοντικά σχέδια επέκτασης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η ανάπτυξη του εμπορίου και η άνθηση της επιχειρηματικότητας εξαρτάται άμεσα από το δίκτυο μεταφορών (οδικό, σιδηροδρομικό και αεροπορικό). Η σύνδεση μεταξύ περιφέρειας και μητροπολιτικού κέντρου αποτελεί θεμέλιο λίθο για την τοπική ανάπτυξη και την προώθηση τοπικών προϊόντων, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για τους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και της μεταποίησης.

Τις προηγούμενες ημέρες ο γειτονικός νομός χαιρέτισε με ενθουσιασμό το δοκιμαστικό δρομολόγιο Καλαμάτα – Ασπρόχωμα, μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου που σχεδόν για μια δεκαετία είχε παραμείνει αδρανές.

Σύμφωνα με εξαγγελίες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα προχωρήσουν στην πιλοτική λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής που θα επιλεγεί το επόμενο διάστημα, ενώ άμεσα αναμένεται και μελέτη σκοπιμότητας για τμήματα του δικτύου στην Πελοπόννησο.

Είναι γνωστό ότι η Λακωνία είναι μέχρι στιγμής αποκλεισμένη από το εν λόγω δίκτυο. Παρόλα αυτά η σύνδεσή της με το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, δεδομένου ότι αυξάνει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα εμπορικά και τουριστικά, ενώ διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές όπως η Σπάρτη, ο Μυστράς, η Μονεμβασιά, η Νεάπολη, η Ελαφόνησος και η Μάνη.

Τα οφέλη των σιδηροδρομικών δικτύων τόσο για το επιχειρείν όσο και για τη μεταφορά επιβατών είναι γνωστά. Η εφαρμογή ενός διευρυμένου σιδηροδρομικού δικτύου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και κατ’ επέκταση στη Λακωνία αποτελεί έργο ανάπτυξης, προσελκύοντας επενδύσεις και προσφέροντας πολλαπλά οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποδεχθείτε το αίτημα των Λακώνων να εξετάσετε και να εντάξετε τη Λακωνία στα μελλοντικά σχέδια που αφορούν στην επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου».