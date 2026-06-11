Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Σεμινάριο για υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων με πιστοποίηση ΕΦΕΤ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων διοργανώνει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στις 20 και 21 Ιουλίου, στο πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης του ΕΦΕΤ.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 ωρών και απευθύνεται σε εργαζόμενους που χειρίζονται τρόφιμα, υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς και σε προσωπικό καθαριότητας που εργάζεται σε χώρους χειρισμού ή αποθήκευσης τροφίμων. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω τηλεκατάρτισης.

Η πιστοποίηση εκδίδεται από τον ΕΦΕΤ μετά από επιτυχή συμμετοχή στις ηλεκτρονικές εξετάσεις, ενώ η βεβαίωση κατάρτισης έχει ισχύ πέντε ετών. Παράλληλα, προβλέπονται έως τρεις συνολικά προσπάθειες συμμετοχής στις εξετάσεις για τους εκπαιδευόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ αποτελούν υποχρεωτική προϋπόθεση απασχόλησης στους κλάδους τροφίμων, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27210 24174 και 27210 62200 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.