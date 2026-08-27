199 ωφελούμενοι σε πρόγραμμα κατάρτισης του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Τα πρώτα δέκα τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης του προγράμματος «Δράσεις για Σένα» στον Δήμο Οιχαλίας ολοκληρώθηκαν, με 199 ωφελούμενους να λαμβάνουν πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, στα δέκα τμήματα συμμετείχαν 222 άτομα. Από αυτά, 201 ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος. Στις εξετάσεις πιστοποίησης πέτυχαν 199 ωφελούμενοι, ποσοστό που φτάνει το 99% όσων ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα.

Η δράση αφορά συνολικά 500 ωφελούμενους του Δήμου Οιχαλίας, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί σε 22 τμήματα. Τα υπόλοιπα 12 τμήματα, στα οποία είναι ενταγμένα 278 άτομα, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρώνονται σταδιακά, ανά τέσσερα.

Στόχος είναι η δράση να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026, ώστε οι πιστοποιημένοι ωφελούμενοι να μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε επιχειρήσεις της Μεσσηνίας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της πράξης «Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης». Υλοποιείται από τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας, σε συνεργασία με τα πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης «Διάσταση» και «Σαρωνίς».