5η Ετήσια Συνάντηση Φροντίδας στη Μάνη: 1.472 ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις στην Αρεόπολη

Για πέμπτη συνεχή χρονιά βρέθηκαν στην Αρεόπολη οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της 5ης Ετήσιας Συνάντησης Φροντίδας στη Μάνη.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης δράσης καταγράφηκε μαζική προσέλευση κατοίκων, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της παροχής οργανωμένων υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 819 ιατρικές επισκέψεις και 653 παρακλινικές εξετάσεις.

Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν περιστατικά που έχρηζαν άμεσης διαχείρισης, ενώ για άλλες περιπτώσεις προγραμματίστηκε περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση το επόμενο διάστημα. Η δράση απευθυνόταν σε κατοίκους όλων των ηλικιών, ενισχύοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης.

Η παρουσία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στην Αρεόπολη έχει πλέον καθιερωθεί ως μια σημαντική ετήσια παρέμβαση, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Το επόμενο ραντεβού στην Αρεόπολη έχει ήδη ανανεωθεί για το 2027.