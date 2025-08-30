Απόψε η Καλαμάτα φοράει τα «λευκά» της: «Εκπληξη για τους επισκέπτες η Λευκή Νύχτα»

Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 70%, μουσικά σχήματα σε κεντρικά σημεία και μια ατμόσφαιρα γιορτής, η μεγάλη εμπορική βραδιά επιστρέφει σήμερα Σάββατο, δίνοντας ώθηση τόσο στην αγορά όσο και στη διασκέδαση. Παρά τις προκλήσεις της εποχής -από την ακρίβεια μέχρι τον ανταγωνισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου- ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας επιμένει να στηρίζει τη διοργάνωση, επιδιώκοντας να την κρατήσει ζωντανή και ελκυστική για ντόπιους και τουρίστες.

Μιλώντας στην “Ε” o υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Παναγιώτης Γεωργιτσέας ανέφερε πως τα περισσότερα καταστήματα επιζητούν να συνεχιστεί ο θεσμός, όπως και να συνεχίζει να πραγματοποιείται στο τέλος του καλοκαιριού, καθώς έχει μπει πλέον στη συνείδηση του κόσμου. «Παράλληλα, μεγάλος αριθμός πολιτών τείνει σε αυτή τη βραδιά, εστιάζοντας πέρα από τις αγορές και στη διασκέδαση» σημείωσε, παρατηρώντας πως το καλοκαίρι εξασφαλίζει συν τις άλλοις και καλές καιρικές συνθήκες οι οποίες αποτελούν την βάση ώστε ο κόσμος να βγει έξω, εν αντιθέσει με μια άλλη εποχή όπου τα δεδομένα -και η διάθεση- μπορεί να είναι διαφορετικά.

«Επίσης γνωρίζουμε πως υπάρχουν αρκετοί τουρίστες, ειδικά ξένοι, οι οποίοι βλέποντας την έντονη κίνηση στο κέντρο σε σχέση με τα υπόλοιπα βράδια, θεωρούν τη Λευκή Νύχτα ένα πολύ διαφορετικό event και μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς όσοι έρχονται για πρώτη φορά στην πόλη μας δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται» σχολίασε, παρατηρώντας πως μπορεί η Λ.Ν. να φαίνεται κάπως παρωχημένη για τους ντόπιους, ωστόσο για τους επισκέπτες τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Σχετικά με τα ποσοστά των εκπτώσεων ο ίδιος πληροφόρησε πως τα περισσότερα ήδη θα πωλούνται με 50%, σε μια προσπάθεια να ανανεωθεί και το εμπόρευμα των καταστημάτων, ενώ σε ορισμένες επιχειρήσεις το καταναλωτικό κοινό θα μπορέσει να βρει σπασμένα κομμάτια σε ποσοστά από 60%-70%.

Ως προς τις κατηγορίες καταστημάτων που συμμετέχουν ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας υπογράμμισε πως αυτές σχετίζονται κυρίως με την ένδυση και την υπόδηση, τα αθλητικά είδη ευρύτερα, καθώς και τα σχολικά, ενόψει της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς που έρχεται. Σε ερώτηση της “Ε” για το αν ανταποκρίνονται οι έμποροι της πόλης, ο ίδιος υποστήριξε πως σχεδόν όλα τα καταστήματα του κέντρου που τα αφορά η Λευκή Νύχτα είναι ανοιχτά, εκτός και αν προκύψει κάποια περίπτωση που μπορεί να μην συμμετάσχει για μια χρονιά. Για το αν η βραδιά χρόνο με το χρόνο δίνει έστω μια μικρή ώθηση στα ταμεία των επιχειρήσεων, ο κ. Γεωργιτσέας σχολίασε πως όσο και να λένε συνάδελφοι πως δεν προκύπτουν οι τζίροι των πρώτων διοργανώσεων, αρκετά καταστήματα που έχουν δείξει διαχρονικά πως κάνουν πραγματικές εκπτώσεις σε όσα εμπορεύματα μπορούν και έχουν χτίσει μια σταθερή σχέση με τους πελάτες τους, κλείνουν με θετικό πρόσημο.

Η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντιδράσεις του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας για τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η Λευκή Νύχτα, o υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων του Εμπορικού Συλλόγου ανέφερε πως δεν ξέρει κατά πόσο μια και μόνο βραδιά μπορεί να επηρεάσει την κίνηση της παραλιακής εν μέσω της θερινής σεζόν.

«Θεωρώ πως το τέλος του καλοκαιριού στο τέλος του Αυγούστου είναι περισσότερο συνδεδεμένο στη συνείδηση του Καλαματιανού, παρότι οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες διαρκούν και τους φθινοπωρινούς μήνες. Κατά τη γνώμη μου η Λ.Ν. δεν επηρεάζει το σκέλος αυτό και ότι για να αλλάξει το τοπίο θα πρέπει να γίνονται δράσεις όλο τον Σεπτέμβριο -σε πρώτη φάση- στην παραλία της πόλης. «Αλλωστε, παρατηρούμε πως πολλές φορές η ίδια η εστίαση δεν στηρίζει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μιας και τα περισσότερα event σταματούν στις 20 Αυγούστου, και για την ακρίβεια στην τελευταία πανσέληνο του μήνα» σχολίασε, εκτιμώντας πως όσο δεν πραγματοποιούνται νέες εκδηλώσεις είναι δύσκολο ο κόσμος να αλλάξει συνήθεια.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ

Για το αν ο Σύλλογος σκέφτεται μελλοντικά να εμπλουτίσει ή να επεκτείνει τη διοργάνωση με νέες ιδέες, ο ίδιος ανέφερε πως υπάρχει η διάθεση να αλλάξει ώστε να τονωθεί αυτή η δράση, ωστόσο επίσημα δεν ακούγεται κάποια συγκεκριμένη πρόταση. «Καλούμε συνέχεια συναδέλφους να μας πουν ιδέες και να τις υλοποιήσουμε αν είναι εφικτές.

Στόχος είναι να κάνουμε αυτή τη δράση όσο γίνεται καλύτερη και να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στα καταστήματα του εμπορίου, καθώς την συγκεκριμένη εκδήλωση τα τελευταία χρόνια την καρπώνεται περισσότερο η εστίαση» συμπλήρωσε, τονίζοντας πως μετά από πιέσεις του Συλλόγου θα υπάρξουν φέτος περισσότερα μουσικά σχήματα στο κέντρο, έτσι ώστε ο κόσμος να μην στέκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. «Είχαμε δοκιμάσει ανά διαστήματα διάφορες δράσεις στη Λ.Ν., και είμαστε διατεθειμένοι να δοκιμάσουμε ακόμα περισσότερες, με τη συμβολή των επαγγελματιών» ξεκαθάρισε.

«Τα 2-3 πρώτα χρόνια η διοργάνωση δούλευε μόνη της, μιας και ήταν κάτι καινούργιο το οποίο ο κόσμος ερχόταν να δει όχι μόνο από την Καλαμάτα, ωστόσο με τις περισσότερες πόλεις πια να διοργανώνουν κάτι αντίστοιχο, δεν έχουμε την ίδια επισκεψιμότητα, οπότε για να ιντριγκάρουμε τον κόσμο πρέπει να οργανωθούμε όλοι οι επαγγελματίες μαζί και να στηρίξουμε νέα πράγματα» ανέφερε.

Ο ίδιος, επεσήμανε πως για πολλά πράγματα ο Σύλλογος πλέον παλεύει με ιδία μέσα ώστε να τα φέρει εις πέρας, τόσο για την προώθηση της Λευκής Νύχτας, όσο και για άλλες πρωτοβουλίες. «Δυστυχώς δεν υπάρχει σημαντική ανταπόκριση από κανένα φορέα, στο να βοηθήσει να εξελιχτεί ο Σύλλογος και οι δράσεις του σε ετήσια βάση» σημείωσε, λέγοντας πως σε επίπεδο Περιφέρειας ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ο μεγαλύτερος, ωστόσο έχει πάρει τις λιγότερες βοήθειες από όλους τους υπόλοιπους.

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΩΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ»

Σχετικά με την πτωτική πορεία των καταστημάτων τα τελευταία χρόνια λόγω της γενικότερης ακρίβειας αλλά και της απότομης εισβολής του ηλεκτρονικού εμπορίου από την εποχή της πανδημίας και μετά, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εστιάζουν στην προβολή τους στα social media (κυρίως μέσω βίντεο στο tik-tok) και στην επαφή τους με το e-shop, ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να αναζητήσουν νέο πελατολόγιο. Κληθείς να σχολιάσει τα δεδομένα αυτά, ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας είπε πως το εμπόριο αλλάζει ραγδαία, όπως επίσης και ο τρόπος του marketing.

«Μετά τις καραντίνες υπήρξε μια ραγδαία αύξηση του tik-tok, το οποίο στην αρχή δεν λειτουργούσε εμπορικά αλλά ψυχαγωγικά. Ωστόσο, πλέον βλέπουμε πως έχει εξελιχτεί σε ένα πολύ καλό εργαλείο πωλήσεων. Σταθερές αποτελούν παράλληλα το facebook και το instagram, ενώ όσοι διαθέτουν e-shop, η διαφήμιση προϊόντων μέσω της google είναι γεγονός» υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις. «Βλέπουμε ότι πλέον ένα μεγάλο μέρος του κόσμου προτιμά τις αγορές μέσω του διαδικτύου, όμως το αρνητικό πρόσημο με το οποίο κλείνουν οι εκπτώσεις δεν οφείλεται κατά τη γνώμη μου στην έλλειψη παρουσίας στο ίντερνετ κάποιων επιχειρήσεων, αλλά στο ότι δεν έχουν χρήματα οι καταναλωτές.

Σε κάθε περίπτωση, με ένα μέρος του κόσμου να μην τείνει στις φυσικές αγορές, η μείωση της αγοραστικής κίνησης στα καταστήματα της πόλης φαίνεται εντονότερα» πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη χρονιά από το ξεκίνημά της. «Με τη φυσική διαφήμιση μέσω της βιτρίνας και της ανανέωσής της αλλά και την ηλεκτρονική τους προβολή, θεωρώ ότι μπορούν να πετύχουν κάτι καλύτερο. Πλέον το διαδίκτυο δεν πρέπει να το βλέπουμε ως αντίπαλο αλλά ως εργαλείο.

Παράλληλα, όσοι δεν έχουν καλή επαφή πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό το κομμάτι. Από την πλευρά μας, ως Σύλλογος, αν οι επιχειρηματίες θέλουν και έχουν τη διάθεση να εκπαιδευτούν σε αυτό τον τομέα, μπορούμε να διοργανώσουμε δράσεις, αρκεί να επιθυμούν να βελτιώσουν την ψηφιακή τους παρουσία» κατέληξε.