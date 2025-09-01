Το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην επετειακή 89η ΔΕΘ

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 θα έχει δυναμική παρουσία στην 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 6-14 Σεπτεμβρίου 2025 και είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του εκθεσιακού φορέα.

Συνεχίζοντας την παράδοση ενημέρωσης του κοινού, οι εκπρόσωποι του Προγράμματος ΔΑΜ θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να μάθουν για τα πρώτα αποτελέσματα του Προγράμματος τη χρονιά που πέρασε στο Περίπτερο 15, Stand 43 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα γίνει επίσης, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 12.30-13.15, μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: Νέα εποχή, με αποτελέσματα», στο χώρο του Περιπτέρου.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) κ. Πελοπίδας Καλλίρης και θα μιλήσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Αμανατίδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γεωγραφικής Μονάδας «Ελλάδα – Κύπρος», DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Πανταζάτος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. κα Δέσποινα Γκαράνη και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα Ισμήνη Παπακυρίλλου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για τα προγράμματα που υλοποιούνται και τα αποτελέσματα τους, ενώ ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.