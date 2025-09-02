Προτάσεις των ΟΕΒΕ για νέες δράσεις ΠΕΠ Πελοποννήσου

Αναλυτικά:

Πρόταση πρώτη: Ο κύριος στόχος της Δράσης θα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των Υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω επενδύσεων σε τεχνολογικό και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, πράσινη μετάβαση, καθώς και στη βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας και της εξωστρέφειάς τους.

Προτεινόμενα βασικά χαρακτηριστικά της Δράσης:

- Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις από την δημοσίευση της Πρόσκλησης, και θα χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

Πρόταση δεύτερη : Η ταχύτατη εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για άμεση, ασφαλή και απομακρυσμένη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, έχουν καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης και ανάπτυξης. Η επιτυχία της Δράσης «e-Λιανικό», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ κατά την περίοδο 2014–2020, ανέδειξε την ανάγκη στήριξης των μικρών επιχειρήσεων – και κυρίως του λιανικού εμπορίου – προς την ψηφιακή αναβάθμιση, μέσω επιδοτούμενων επενδύσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και άλλων ψηφιακών εργαλείων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προτείνουμε την προκήρυξη αντίστοιχης δράσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021–2027, με τίτλο ενδεικτικά: “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜμΕ Πελοποννήσου”

Δυνητικοί δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη Χονδρική και Λιανική πώληση (ΚΑΔ 46 και 47) και άλλους συναφείς κλάδους, που διατηρούν φυσικό κατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πρόταση Τρίτη: Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προτείνουμε τη δημιουργία στοχευμένης Δράσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021–2027, με αντικείμενο την κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων σε Υφιστάμενες Επιχειρήσεις.

Η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και οι επιταγές της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ.

Δυνητικοί δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πρόταση τέταρτη: Η παρούσα πρόταση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος επιδοτούμενων θέσεων εργασίας μέσω ΠΕΠ Πελοποννήσου για την πρόσληψη νέου προσωπικού, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η Δράση θα έχει στόχο στην μείωση της ανεργίας, με έμφαση στις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους, και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Πελοποννήσου, μέσω της επιδότησης του μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη προσωπικού.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Υφιστάμενες Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού τους τελευταίους 6 μήνες».