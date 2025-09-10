Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Αιτήσεις για το πρόγραμμα «Δράσεις για Σένα»

Το πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης) και από εθνικούς πόρους, συνεχίζει να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ωφελούμενους, οι οποίοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.200 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 440 ώρες επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση), να λάβουν 12 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και να αποκτήσουν πιστοποίηση προσόντων χωρίς κόστος. Η εκπαίδευση υλοποιείται σε τρεις τομείς αιχμής, επιλεγμένους με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας της περιοχής:

• Ορθές παραγωγικές πρακτικές τροφίμων και ποτών

• Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών στις τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις

• Στελέχη υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και των διεργασιών τους

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 500 εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα της ΔΥΠΑ, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Οιχαλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να επωφεληθούν από την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην εύρεση εργασίας.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος https://arkadia.dek.gr/.

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και η ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του έργου

Το έργο υλοποιείται από τα Επιμελητήρια Αρκαδίας & Μεσσηνίας σε συνεργασία με τα Πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Διάσταση και Σαρωνίς.