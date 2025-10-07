Σημαντική αύξηση εσόδων στο Δήμο Καλαμάτας το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου  

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πιπίνα Κουμάντου ανέλυσε την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, αποδίδοντάς την στις στοχευμένες ενέργειες της υπηρεσίας και στη μεγαλύτερη ανταπόκριση των πολιτών. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας ωστόσο, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η αύξηση των εσόδων αντανακλάται σε έργα και παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Ειδικότερα, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ενημέρωσε πως τα έσοδα του Ιουλίου του τρέχοντος έτους σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό παρουσίασαν αύξηση 4.282.000 ευρώ. Η ίδια έκανε λόγο για ένα πολύ μεγάλο νούμερο που ανταποκρίνεται στις προσπάθειες που κατέβαλε η οικονομική υπηρεσία για να αυξήσει τα έσοδα του Δήμου. «Για τον φετινό Αύγουστο σε σχέση με τον περσινό, τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 4.400.000 ευρώ» διευκρίνισε. Για τα έξοδα, στάθηκε στον τομέα των έργων, υπογραμμίζοντας πως τον Ιούλιο του 2024 υπήρχε ποσοστό 12,55% και τον Ιούλιο του 2025 έφτασαν το 16%, ενώ ο περσινός Αύγουστος κινήθηκε στο 14,39% και ο φετινός στο 20% της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κάνοντας λόγο για ένα ρεκόρ στο Δήμο. Απαντώντας σε ερωτήσεις της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αύξηση, η κα Κουμάντου εξήγησε πως τα ποσά που ανέφερε είχαν να κάνουν με το άθροισμα των εσόδων (τακτικά και έκτακτα). Η ίδια σημείωσε πως σε όλα υπήρξε κινητοποίηση και ότι ο κόσμος ενημερώθηκε σχετικά, προχωρώντας σε πληρωμές. Όπως είπε, οι πληρωμές είχαν να κάνουν μεταξύ άλλων με ποσά από παρελθόντα οικονομικά έτη, αλλά και με τη ρύθμιση σε 24 δόσεις και όχι σε 60. Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλης Τζαµουράνης έκανε λόγο για οφειλές δεκαετιών εν μέσω αμφισβήτησης από πολίτες, και ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην είσπραξη ήταν καθαρά κυβερνητικοί. Ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το αν τα έσοδα θα μεταφραστούν σε έργα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως το 2025 δεν έπεσε ούτε μια «κουταλιά άσφαλτος» στο Δήμο. Από την πλευρά του, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός εκτίμησε πως παρά τα έσοδα οι πολίτες δεν λαμβάνουν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είπε πως οι βεβαιωμένες οφειλές πρέπει να εισπράττονται και ότι οι πολίτες που οφείλουν χρήματα πρέπει να τα καταβάλουν. «Ο Δήμος δεν είναι σούπερ μάρκετ για να πουλάει είδη, προσφέρει υπηρεσίες» πρόσθεσε. Ο ίδιος υπογράμμισε πως τα έργα δεν είναι μόνο οι ασφαλτοστρώσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα το Κολυμβητήριο, το Ανοιχτό θέατρο, την κατασκευή προπονητηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κ.α..

Τ.Αν.