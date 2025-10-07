Πανελλήνιο χορωδιακό φεστιβάλ στην Καλαμάτα - Εναρξη την Παρασκευή στο Μέγαρο Χορού

Το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας έρχεται στο Μέγαρο Χορού από την Παρασκευή 10 έως την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 8 μ.μ.. Διοργανωτές είναι ο Δήμος Καλαμάτας και οι χορωδίες της πόλης, Ενωση Φίλων Μουσικής «Αρμονία», ο Μουσικός Ομιλος «Ορφέας» και η Διεθνής Χορωδία «Allegri».

Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 18 χορωδίες από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στο κοινό ένα τριήμερο γεμάτο μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό. Η διοργάνωση εξελίσσεται σε θεσμό, αναδεικνύοντας την Καλαμάτα ως σημαντικό πολιτιστικό κέντρο και ενισχύοντας τη θέση της στον πανελλήνιο μουσικό χάρτη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου | Ωρα έναρξης 8 μ.μ.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Πιάνο: Καλαίτζίδου Μιχαέλα - Διεύθυνση: Αντωνιάδου Μυροφόρα.

ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Πιάνο: Αδαμαντόπουλος Ανδρέας - Διεύθυνση: Αγγελική Ζαφείρη.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σολίστ: Καράογλου Στέλλα - Πιάνο: Καφετζηδάκη Ελμα - Διευθύνει ο Αιμίλιος Γιαννακόπουλος.

ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ»

Πιάνο: Τσόγκα Σόφη - Διευθύνει ο Μιχάλης Γαργαλιώνης.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Επεξεργασία τραγουδιών: Μεντζελόπουλος Γιάννης - Φλάουτο: Κατρετζιδάκη Βαρβάρα - Πιάνο: Κουμουτσάκος Μιχάλης. Διευθύνει ο Γιάννης Μεντζελόπουλος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ «ALLEGRI»

Μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής - Πιάνο: Αγγελική Λαζάρου.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου | Ωρα έναρξης 8 μ.μ.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σολίστ: Μάγδα Αλεξανδρή-Δημόκα - Στο πιάνο η Ελένη Κούτη - Διευθύνει η Μάγδα Αλεξανδρή-Δημόκα.

CHORUS ’87 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Φλάουτο: Κατρετζιδάκη Βαρβάρα - Στο πιάνο: Κουμουτσάκος Μιχάλης - Διευθύνει ο Γιάννης Μεντζελόπουλος.

HARMONIA JURIS ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μπουζούκι και φλάουτο: Δημήτρης Λαμπούσης - Στο πιάνο και τη διεύθυνση ο μαέστρος Μάριος Καζάς.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Ο ΑΡΙΩΝ»

Στο πιάνο: Γιάννης Γρηγορίου - Διευθύνει η Γιούλη Αγιώτη.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΟΡΦΕΥΣ»

Στο πιάνο: Νικολόπουλος Στράτος - Διευθύνει ο Ιβάν Μάτζαρης.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ»

Στο πιάνο: Λουμάκης Πάνος - Διευθύνει η Αντιγόνη Κερετζή.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου| Ωρα έναρξης: 12 μ.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διευθύνει ο Αντώνης Παπαδόπουλος

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «ΑΘΥΡΜΑ»

Στο πιάνο και τη διεύθυνση η Μαρία Κάτσαρη

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΤΙΓΕΣ

Σολίστ: Ντούφα Ηλέκτρα - Στο πιάνο: Καρμοίρη Κέλλυ - Κρουστά: Γιώργος Κλάδης - Διευθύνει η Τέτα Βασιλάκη.

ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στο πιάνο: Φόρτσα Βασιλική - Διευθύνει η Χρυσάνθη Μάνδρου-Φιλιππάκου.

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διευθύνει ο Αλέξανδρος Τσίχλης.

ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΗΔΗΦΩΝΟΝ» ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Στο πιάνο: Δημητρακόπουλος Θάνος - Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Κτενάς - Βοηθοί μαέστρου: Δέσποινα Θεοδοσάκη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος.

Πληροφορίες:

- Facebook Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

- Instagram @panelleniophestibalkhorodion