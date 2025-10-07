Πανελλήνιο χορωδιακό φεστιβάλ στην Καλαμάτα - Εναρξη την Παρασκευή στο Μέγαρο Χορού

Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν 18 χορωδίες από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στο κοινό ένα τριήμερο γεμάτο μελωδίες, αρμονία και πολιτισμό. Η διοργάνωση εξελίσσεται σε θεσμό, αναδεικνύοντας την Καλαμάτα ως σημαντικό πολιτιστικό κέντρο και ενισχύοντας τη θέση της στον πανελλήνιο μουσικό χάρτη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου | Ωρα έναρξης 8 μ.μ.
ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Πιάνο: Καλαίτζίδου Μιχαέλα - Διεύθυνση: Αντωνιάδου Μυροφόρα.
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Πιάνο: Αδαμαντόπουλος Ανδρέας - Διεύθυνση: Αγγελική Ζαφείρη.
ΧΟΡΩΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Σολίστ: Καράογλου Στέλλα - Πιάνο: Καφετζηδάκη Ελμα - Διευθύνει ο Αιμίλιος Γιαννακόπουλος.
ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ»
Πιάνο: Τσόγκα Σόφη - Διευθύνει ο Μιχάλης Γαργαλιώνης.
ΧΟΡΩΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
Επεξεργασία τραγουδιών: Μεντζελόπουλος Γιάννης - Φλάουτο: Κατρετζιδάκη Βαρβάρα - Πιάνο: Κουμουτσάκος Μιχάλης. Διευθύνει ο Γιάννης Μεντζελόπουλος.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑ «ALLEGRI»
Μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής - Πιάνο: Αγγελική Λαζάρου.
Σάββατο 11 Οκτωβρίου | Ωρα έναρξης 8 μ.μ.
ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σολίστ: Μάγδα Αλεξανδρή-Δημόκα - Στο πιάνο η Ελένη Κούτη - Διευθύνει η Μάγδα Αλεξανδρή-Δημόκα.
CHORUS ’87 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Φλάουτο: Κατρετζιδάκη Βαρβάρα - Στο πιάνο: Κουμουτσάκος Μιχάλης - Διευθύνει ο Γιάννης Μεντζελόπουλος.
HARMONIA JURIS ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μπουζούκι και φλάουτο: Δημήτρης Λαμπούσης - Στο πιάνο και τη διεύθυνση ο μαέστρος Μάριος Καζάς.
ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Ο ΑΡΙΩΝ»
Στο πιάνο: Γιάννης Γρηγορίου - Διευθύνει η Γιούλη Αγιώτη.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΟΡΦΕΥΣ»
Στο πιάνο: Νικολόπουλος Στράτος - Διευθύνει ο Ιβάν Μάτζαρης.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΣΥΝΗΧΗΣΕΙΣ»
Στο πιάνο: Λουμάκης Πάνος - Διευθύνει η Αντιγόνη Κερετζή.
Κυριακή 12 Οκτωβρίου| Ωρα έναρξης: 12 μ.
ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Διευθύνει ο Αντώνης Παπαδόπουλος
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «ΑΘΥΡΜΑ»
Στο πιάνο και τη διεύθυνση η Μαρία Κάτσαρη
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΤΙΓΕΣ
Σολίστ: Ντούφα Ηλέκτρα - Στο πιάνο: Καρμοίρη Κέλλυ - Κρουστά: Γιώργος Κλάδης - Διευθύνει η Τέτα Βασιλάκη.
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
Στο πιάνο: Φόρτσα Βασιλική - Διευθύνει η Χρυσάνθη Μάνδρου-Φιλιππάκου.
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διευθύνει ο Αλέξανδρος Τσίχλης.
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΗΔΗΦΩΝΟΝ» ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Στο πιάνο: Δημητρακόπουλος Θάνος - Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Κτενάς - Βοηθοί μαέστρου: Δέσποινα Θεοδοσάκη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος.
Πληροφορίες:
- Facebook Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας
- Instagram @panelleniophestibalkhorodion