“Λίμνες” στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας!

“Σουρωτήρι” το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας και χθες το πρωί, με τη συνεχή βροχή μεταβλήθηκε σε “πισίνα”, στα γνωστά αρκετά προβληματικά σημεία του. Από το υπόγειο και το ισόγειο μέχρι τον 1ο και τον 2ο όροφο, είχαν σχηματιστεί “λίμνες” και το νερό της βροχής συνέχιζε να πέφτει στο εσωτερικό του κτηρίου και πάνω στον κόσμο που κυκλοφορούσε σε αυτό.

Ιδιαίτερο πρόβλημα προέκυψε στην Εισαγγελία Εφετών, στη νότια πλευρά του 2ου ορόφου, όπου τα νερά της βροχής έφθασαν μέχρι τον πίνακα του ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και αφήνοντας τα γραφεία χωρίς ρεύμα για κάποιο διάστημα.

Για το γεγονός αυτό δεχθήκαμε, για μια ακόμα φορά, διαμαρτυρίες από δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες.

Για την προβληματική κι επικίνδυνη εικόνα του Δικαστικού Μεγάρου ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης, στον οποίο απευθυνθήκαμε, επισήμανε ότι η κατάσταση είναι γνωστή και χρόνια και γι’ αυτό δόθηκε αγώνας για τη λύση, την οριστική. Την

ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας, έργο που έχει δημοπρατηθεί από τις “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” με προϋπολογισμό 4.792.000 ευρώ και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.

“Με το έργο αυτό θα εξαλειφθούν τα προβλήματα και το Δικαστικό Μέγαρο θα είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα κτήρια”, παρατήρησε ο κ. Μαργέλης.

Γ.Σ.